EUROPAS AVFALLSKRIS FÖR BARNKLÄDER

LONDON, Jan. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En ny undersökning från Epson visar att européer slänger 812,6 miljoneriiii barnplagg på soptippen varje år. Det blir en yta 918 gånger högre än Mount Everestiii om de skulle staplas i en enda stor klädhög.

Medan 52 % av föräldrarna aktivt överväger mer hållbara kläder till sig själva, erkänner över en tredjedel (35 %) att de gör sig av med sina barns kläder på snabbast och enklaste möjliga sätt.

För att visa hur innovation kan hjälpa till att hantera detta växande problem med avfall har Epson samarbetat med modedesignern och hållbarhetspionjären Priya Ahluwalia för att skapa Fashion Play – en modekollektion i dockstorlek som skapats med hjälp av Epsons digitala textilutskriftsteknik Monna Lisa och som tillverkas av textilavfall med hjälp av Epsons banbrytande Dry Fiber Technology, som omvandlar gamla textilier till nya fibrer utan vatten eller starka kemikalier.

Enligt resultaten i undersökningen köps det i genomsnitt 64 klädesplagg per europeiskt barn varje år – det blir totalt 4,3 miljarderiv plagg. 42 % av föräldrarna säger att deras barn har oanvända plagg med prislappar kvar i garderoben, medan 54 % har slängt eller lämnat kläder till återvinning som ALDRIG har använts.

Maria Eagling, Chief Marketing Officer på Epson, kommenterar: "Mode erbjuder människor i alla åldrar en kreativ väg för att uttrycka sig själva, men vi har alla en roll att spela när det gäller att göra bättre val i vad vi köper och hur vi gör oss av med det när vi är klara. Även om det finns enkla åtgärder som konsumenter kan vidta – från att minska mängden de köper till att prioritera begagnat – ville vi visa hur innovation som torrfiberteknik (Dry Fiber Technology) också kan bidra till att minska mängden kläder som hamnar på soptippen.

"Fashion Play-kollektionen är en lekfull hyllning till vår kärlek till att klä upp oss – som börjar när vi är barn – men att använda metoder och material som dessa kan göra en omvälvande förändring av modeindustrin och planeten. Vi är verkligen glada över att arbeta med Priya Ahluwalia, en designer som vi beundrar enormt för hennes upcycling-ansträngningar och engagemang för att skapa vackra plagg som inte skadar miljön."

Fashion Play hämtar inspiration från Ahluwalia AW25-kollektionen. Utöver Dry Fiber Technology används även Epsons nästa generations digitala textilskrivare, Monna Lisa, som kan minska vattenförbrukningen i färgningsstadiet vid klädtillverkning med upp till 97 %.

Priya Ahluwalia kommenterade kollektionen: "När jag reste till Indien och Nigeria bevittnade jag den verkliga omfattningen av textilavfall som ett resultat av den västerländska second-hand klädindustrin. Den erfarenheten har stannat kvar hos mig, och jag har sedan dess strävat efter att arbeta på ett sätt som är bättre för människor och planeten, särskilt i det globala syd.

"Det här samarbetet med Epson handlar om mer än bara mode. Det handlar om att starta samtal om hållbarhet på flera nivåer, från hur vi klär oss till vad vi väljer för dem vi älskar. Genom denna miniatyrkollektion gjord med Dry Fibre Technology hoppas vi kunna visa att innovation och fantasi kan omforma framtidens mode."

Ytterligare statistik:

I genomsnitt spenderar europeiska föräldrar €540 per år på varje barns garderob.

6 % av föräldrarna köper nya kläder till sitt barn varje vecka.

Det genomsnittliga barnplagget används 27 gånger.

27 % av föräldrarna erkänner att de slänger barnkläder i soptunnan på grund av tidsbrist.

55 % av föräldrarna är inte medvetna om att de flesta barnkläder innehåller syntetiska fibrer som kan ta upp till 450 år att brytas ner.

Barn får cirka sex klädesplagg av vänner och familj under julen – varav två aldrig kommer att användas.



Till redaktionen

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av 3GEM bland ett urval av 7 000 europeiska föräldrar (1 000 vardera i Storbritannien, Frankrike, Portugal, Italien, Spanien, Tyskland, Polen) i åldrarna 18+ som har barn i åldrarna 1-16 år. Data samlades in mellan den 16 och 22 oktober 2025.

Om Epsons och Monna Lisa-skrivaren

I mer än 80 år har Epson legat i framkant när det gäller innovation inom utskriftsteknik. Epson, som är mest känt för sina utskriftslösningar för hemmet och kontoret, har banat väg för en vattenfri process för defibrering av papper och textilier som kallas Dry Fibre Technology (DFT). DFT användes ursprungligen för återvinning av kontorspapper, men har nu anpassats för att producera rullar av utskrivbart non-woven material från begagnade plagg utan behov av vatten.

Dry Fibre Technology är en betydande innovation och möjlighet för modeindustrin eftersom den erbjuder en vattenfri defibreringsprocess som gör modets cirkularitet till verklighet.

Epsons lösning för digital textilutskriftsteknik, Monna Lisa, kan minska vattenförbrukningen avsevärt (med upp till 97 %). Det minskar också färgföroreningar och minimerar textilavfall.

Om Ahluwalia

Grundaren och kreativ chef, Priya Ahluwalia, lanserade sitt självbetitlade flerfaldigt prisbelönta märke 2018, efter att ha tagit examen från MA Menswear-kursen vid University of Westminster. Märket kombinerar element från designerns dubbla indisk-nigerianska arv och rötter i London, och utforskar potentialen hos vintage- och överskottskläder genom att ge befintliga material nytt liv genom textila tekniker. Ahluwalia är inspirerad av konst, musik, litteratur och kultur i de afrikanska och asiatiska diaspororna för att skapa en skärningspunkt mellan nära och fjärran samt dåtid och nutid, vilket gör Ahluwalia både nostalgisk och futuristisk på samma gång. Ahluwalia anses vara en pionjär inom modebranschen och är regelbundet med i pressen från hela världen, från New York Times och i-D till Vogue och många fler. Ahluwalia finns i kända butiker över hela världen och på Ahluwalia.world.

______________________________

i Med ett snitt på 200 g per barnplagg blir totalvikten för 1 024 plagg 205 kg. Fyller ungefär 28 sopsäckar, i genomsnitt 7,2 kg per påse.

ii 62,991,755 barn under 16 år i Europa multiplicerat med 13 artiklar som slängs årligen.

iii Om 812,6 miljoner barnkläder staplades på varandra (om man antar ungefär 1 cm per plagg) skulle högen bli ca 8,120,000 meter hög. Detta skulle nå cirka 918 gånger Mount Everests höjd (8 848 m).

iv 62,991,755 miljoner barn under 16 år i Europa multiplicerat med 64 barnplagg köps in varje år.

