ASi Ekspress Grupp 2025. aasta 4. kvartali digitellimuste tulemused

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 7% (IV kvartalis 5%) ja ulatus detsembri lõpus 255 964-ni.

Eestis uudisteportaali Delfi, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9% (IV kvartalis 3%), ulatudes 124 637-ni.

50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -4% (IV kvartalis -2%), ulatudes 24 284-ni.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -15% (IV kvartalis -8%), ulatudes 6224-ni.

Lätis kasvas A/S Delfi digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 14% (IV kvartalis 22%), ulatudes 40 090-ni.

Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12% (IV kvartalis 5%), ulatudes 49 378-ni.

Leedu meediaportaali Lrytas digitellimuste hulk kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga -3% (IV kvartalis -4%), ulatudes 11 351-ni.





Ekspress Grupi juhatuse esimehe Liina Liivi kommentaar:

"Ekspress Grupi digitellimuste arv kasvas 2025. aastal kokku 7%, ulatudes aasta lõpus 255 964 tellimuseni. See on aasta kokkuvõttes tugev tulemus, mis kinnitab meie pikaajalise strateegia õigsust ka keerulises majanduslikus keskkonnas.

Neljas kvartal oli Balti riikides majanduslikult keeruline ning see peegeldus ka meie tellijaskonna kasvu aeglustumises 5%-ni. Tarbijakindluse madalseis ja üldine ettevaatlikkus kulutustes mõjutasid inimeste valmisolekut uute digitellimuste tegemiseks kõigis Balti riikides.

Eestis näitavad Delfi Meedia eelmise aasta tulemused kokku stabiilset 9% kasvu. See on suurepärane tulemus küpsel turul, kus Delfi Meedial on juba üle 124 000 tellija. Eesti turul muutub iga uus tellija meediaettevõtte jaoks järjest väärtuslikumaks ja nõuab senisest personaalsemat lähenemist.

Õhtulehe tellijate arvu vähenemine 4% on peamiselt tingitud ühe suurema ärikliendi lepingu tingimuste muudatustest, sest lepingu pikendamisel vähenes oluliselt jagamiste arv. Aasta lõpus Delfi Meedia omandisse liikunud Geenius Meedia 15%-line langus on seotud muudatusega tellijate arvu arvestuspõhimõtetes ega oma mõju ettevõtte tuludele ja kasumile.

Lätis ja Leedus näeme jätkuvat kasvavat huvi digitaalsete uudiste vastu. Aastane kasv – vastavalt 14% ja 12% Delfi portaalides – kinnitab Läti ja Leedu turu jätkuvat kasvupotentsiaali. Eriti tugevat tulemust näitas Läti Delfi neljandas kvartalis, kui saavutasime 22% kvartaalse kasvu. Jätkame kõigil turgudel intensiivselt tööd nii tootearenduse kui ka sihitud turundustegevusega."

Digitellimuste detailne ülevaade

31.12.2025 30.09.2025 muutus 31.12.2024 muutus AS Delfi Meedia 124 637 121 118 3% 114 631 9% AS Õhtuleht Kirjastus 24 284 24 746 -2% 25 257 -4% Geenius Meedia OÜ 6 224 6 800 -8% 7 356 -15% Delfi AS (Läti) 40 090 32 875 22% 35 082 14% Delfi UAB (Leedu) 49 378 47 187 5% 44 170 12% Lrytas UAB (Leedu) 11 351 11 774 -4% 11 686 -3% Ekspress Grupp kokku 255 964 244 500 5% 238 182 7%





Kontsern loeb digitellimuseks ainult selliseid tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha rohkem digitellimuste müügitulul. Liigume kontserni pikaajaliste eesmärkide suunal kasvatada digitellimuste maht 2026. aasta lõpuks Baltimaades 340 000 tellijani. Ekspress Grupi pikaajalised eesmärgid on seatud ja avalikustatud 2022. aasta alguses.





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.