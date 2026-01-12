INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Publication relative à une notification de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 12 janvier 2026, 7:00h CET / 1:00h ET – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu une notification de transparence comme détaillée ci-dessous.

BNP Paribas Asset Management

Le 8 janvier 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de BNP Paribas Asset Management SA. Sur la base de la notification, BNP Paribas Asset Management Europe SAS détient 1.409.719 droits de vote, représentant 3,28% du nombre total des droits de vote en date du 31 décembre 2025 (43.026.460).

La notification datée du 7 janvier 2026 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

: acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personne tenue à la notification : BNP Paribas Asset Management SA (avec adresse à SA 47000-75318 Paris cedex 09-France)

: BNP Paribas Asset Management SA (avec adresse à SA 47000-75318 Paris cedex 09-France) Date du dépassement de seuil : le 31 décembre 2025

: le 31 décembre 2025 Seuil franchi : 3%

: 3% Dénominateur : 43.026.460

: 43.026.460 Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres BNP Paribas Asset Management Holding 0 0 0,00% BNP Paribas Asset Management Europe SAS 696.562 1.409.719 3,28% Sous-total 696.562 1.409.719 3,28% TOTAL 1.409.719 0 3,28% 0,00%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : La filiale BNP Paribas Asset Management Europe SAS est contrôlée par la maison mère BNP Paribas Asset Management Holding. Cette maison-mère est contrôlée par la maison-mère BNP Paribas SA qui bénéficie de l'exemption d'agrégation de ses participations avec celles de ses filiales sociétés d'investissement, conformément à l'article 21 paragraphe 2 de l’AR du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes. Information supplémentaire : La filiale BNP Paribas Asset Management Europe SAS est une société d’investissement qui exerce des droits de vote de façon discrétionnaire en l’absence d'instructions spécifiques. Suite à la fusion entre BNP Paribas Asset Management Europe SAS et AXA Investment Managers SA au 31 décembre 2025, la somme des positions des deux entités a causé le franchissement du seuil de 3%.

: La filiale BNP Paribas Asset Management Europe SAS est contrôlée par la maison mère BNP Paribas Asset Management Holding. Cette maison-mère est contrôlée par la maison-mère BNP Paribas SA qui bénéficie de l'exemption d'agrégation de ses participations avec celles de ses filiales sociétés d'investissement, conformément à l'article 21 paragraphe 2 de l’AR du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes.

Contact:

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



