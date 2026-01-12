Voorkennis: Fagron kondigt de afronding van de overname van University Compounding Pharmacy in Noord-Amerika aan

Gereglementeerde informatie - voorkennis

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 12 januari 2026 – 7:00 AM CET

Fagron kondigt de afronding van de overname van University Compounding Pharmacy in Noord-Amerika aan

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler in farmaceutische bereidingen, kondigt met genoegen de afronding van de overname van University Compounding Pharmacy (UCP), een 503A-farmaceutisch bereider gericht op de gezondheids- en welzijnssector in Californië, aan. De transactie werd eerder aangekondigd in september 2025 en is nu afgerond na de gebruikelijke goedkeuringen.

UCP is gevestigd in San Diego en heeft een sterk positie in hormonen en urologie, met daarnaast een betrouwbare nalevingsgeschiedenis. Het bedrijf is complementair aan Anazao en ondersteunt Fagron’s strategie om een landelijk platform in de Verenigde Staten op te bouwen, met zowel 503A (patiënt specifiek) als 503B (outsourcing) diensten. De overname versterkt ook Fagron’s positie in Californië, één van de grootste en strengst gereguleerde zorgmarkten in de VS, waar vergunningen moeilijk te verkrijgen zijn.

Zoals eerder bekend gemaakt, bedraagt de ondernemingswaarde circa $41,5 miljoen. UCP genereert ongeveer $25 miljoen aan jaarlijkse omzet en een EBITDA-marge onder de bestaande groepsmarge van Fagron. Fagron verwacht in de komende 18 tot 24 maanden synergiën te realiseren, naarmate de bedrijfsactiviteiten worden geïntegreerd in die van Fagron.

De afgelopen maanden heeft Fagron veertien overnames gedaan in alle regio’s, met uitbreiding naar Azië-Pacific. Injeplast, MagiLab, Vepakum en Amber zijn nog in afwachting van afronding.

Rafael Padilla, CEO van Fagron:

“De afronding van UCP is opnieuw een concrete stap in het bouwen aan een schaalbaar, hoogwaardig bereidingsplatform in de Verenigde Staten. UCP voegt aantrekkelijke therapeutische diepgang toe, brengt een sterke nalevingsgeschiedenis mee en past goed naast Anazao terwijl we onze aanwezigheid van kust tot kust versterken in zowel 503A als 503B.

Binnen de groep hebben we onze posities in kernmarkten versterkt, zijn we selectief uitgebreid naar aantrekkelijke nieuwe geografische gebieden en hebben we capaciteiten toegevoegd die onze verticale integratie verdiepen. We blijven selectief en gericht op uitvoering terwijl we deze bedrijven integreren en verder bouwen aan een groteren kwalitatief beter platform.”

Financiële kalender

12 februari 2026 Jaarresultaten 2025

9 april 2026 Trading update eerste kwartaal 2026

11 mei 2026 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 2025

30 juli 2026 Halfjaarresultaten 2026

8 oktober 2026 Trading update derde kwartaal 2026

Resultaten en trading updates worden gepubliceerd om 07.00 uur CET.

Verdere informatie

Ignacio Artola

Global Investor Relations Leader

Telefoon: +34 670385795

ignacio.artola@fagron.com

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf dat actief is op het gebied van farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Het Belgische bedrijf Fagron NV is gevestigd op Venecoweg 20A in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd door het Nederlandse bedrijf Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

