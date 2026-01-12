Exosens signe le plus grand contrat à date pour ses nouveaux tubes intensificateurs de lumière 5G avec ACTinBlack

EXOSENS SIGNE LE PLUS GRAND CONTRAT À DATE POUR SES NOUVEAUX TUBES INTENSIFICATEURS DE LUMIERE 5G AVEC ACTINBLACK

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE –12 JANVIER 2026

Plus de 7 000 tubes intensificateurs de lumière 5G ont été commandés par ACTinBlack Group, l'un des principaux fabricants européens de systèmes de vision nocturne avancés, pour équiper les forces spéciales européennes

Ce contrat a été conclu quelques mois seulement après le lancement officiel du 5G, la nouvelle technologie d'Exosens, soulignant son adoption rapide par le marché

Cette commande renforce encore davantage le rôle d'Exosens en tant que fournisseur stratégique de l'OTAN pour la vision nocturne, contribuant ainsi à la préparation opérationnelle et à la souveraineté européenne en matière de défense





Exosens (EXENS, FR001400Q9V2), une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce une commande importante de ses derniers tubes intensificateurs de lumière 5G par ACTinBlack Group, l'un des principaux fabricants européens de systèmes de vision nocturne avancés, reconnu comme un fournisseur de confiance au sein de la communauté internationale des forces spéciales.

La commande porte sur plus de 7 000 tubes intensificateurs de lumière 5G, dont la livraison est prévue entre 2027 et 2028. Les tubes seront intégrés dans des jumelles de vision nocturne destinées à des utilisateurs finaux européens appartenant aux forces spéciales.

Ce contrat représente la plus importante commande unique de tubes intensificateurs de lumière 5G remportée par Exosens à ce jour et confirme la forte adoption de ce nouveau produit par le marché. Représentant le plus haut niveau de performance en vision nocturne, les tubes intensificateurs de lumière 5G d’Exosens sont conçus pour les environnements les plus exigeants en matière de faible luminosité, offrant une connaissance de la situation inégalée, des capacités de détection étendues et un confort visuel supérieur aux acteurs engagés dans des opérations nocturnes critiques.

« Nous sommes très fiers d'annoncer ce contrat majeur dans le domaine du 5G, qui démontre pleinement le potentiel de notre toute dernière technologie de pointe d'intensificateurs de lumière 5G. À ce jour, ACTinBlack Group est le client ayant acquis le plus grand nombre de tubes intensificateurs de lumière 5G d’Exosens. Cette commande illustre la confiance d'un client historique et fidèle et confirme que le 5G s’impose comme la référence pour les programmes opérationnels de long terme exigeant les plus hauts niveaux de performance, de fiabilité et de continuité industrielle. Les tubes intensificateurs de lumière 5G offrent une amélioration significative de la performance globale (dite FOM, Figure of Merit) de 30 % ainsi qu’une augmentation jusqu’à 35% des portées de détection, quel que soit le niveau de nuit (de 1 à 5) par rapport à un tube intensificateur standard actuel », a déclaré Frédéric Guilhem, directeur général exécutif de la division Vision Nocturne chez Exosens.

Le choix de la technologie 5G d’Exosens par le groupe ACTinBlack souligne la capacité d'EXOSENS à soutenir des programmes à grande échelle et pluriannuels, tout en garantissant des chaînes d'approvisionnement contrôlées et une excellence industrielle durable.

En tant que fournisseur stratégique de l'OTAN pour les technologies de vision nocturne, EXOSENS continue de jouer un rôle clé dans le renforcement de la préparation opérationnelle et contribue à la souveraineté en matière de défense grâce à des innovations de pointe dédiées aux forces armées.

À PROPOS D'EXOSENS :

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 12 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 2 000 employés.

Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN : FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap.

Plus d'informations : exosens.com

À PROPOS DU GROUPE ACTinBlack :

ACTinBlack Group est un leader européen dans le domaine des technologies avancées de vision nocturne et d'optronique, avec plus de 10 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de systèmes de haute performance pour la défense et les forces de l'ordre. Basé au Luxembourg et disposant d'une filiale à Fort Worth, au Texas, le groupe combine l'expertise européenne en ingénierie avec une présence mondiale. ACTinBlack Group sert une clientèle internationale et est un fournisseur de confiance pour la communauté internationale des forces spéciales, qui a besoin de solutions fiables pour ses opérations dans les environnements les plus exigeants.

Pour plus d'informations : www.actinblack.com

Relations avec les médias :

Brunswick Group – exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, + 33 6 83 17 89 13

Nicolas Buffenoir, + 33 6 31 89 36 78

Pièce jointe