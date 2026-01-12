Viridien : Point sur la performance financière de l’exercice 2025

Paris (France), le 12 janvier 2026

Point sur la performance financière de l’exercice 2025

Activité robuste, avec un chiffre d’affaires des activités attendu supérieur à 1 150 millions de dollars, dont plus de 440 millions de dollars pour Geoscience (+10% sur un an) et plus de 400 millions de dollars pour Earth Data





Génération de trésorerie solide, supérieure à 130 millions de dollars, se traduisant par un Net Cash Flow pour 2025 dépassant 100 millions de dollars, après le remboursement, pour 28 millions de dollars, de la ligne de financement adossée à des actifs HPC du Groupe





Remboursements obligataires totalisant 97 millions de dollars, utilisant intégralement la clause de remboursement optionnel annuel de 10 % incluse dans la documentation obligataire





Dette nette (avant IFRS 16) attendue aux alentours de 750 millions de dollars à la clôture de l’exercice





Sophie Zurquiyah, Président et Directeur Général de Viridien : « L’année 2025 a marqué une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie “asset-light” et de notre feuille de route financière. Nous avons enregistré de solides performances opérationnelles sur l’ensemble de nos activités cœur, portées par la poursuite de la croissance des activités Data, Digital & Energy Transition, tout en finalisant la restructuration de Sensing & Monitoring. Nous avons également été particulièrement actifs dans la gestion de notre trésorerie et de notre bilan, générant plus de 130 millions de dollars de liquidités, consacrées au remboursement de la dette. En ce début d’année 2026, avec une situation financière renforcée, notre priorité reste inchangée : continuer à fournir des produits et services de premier plan avec une excellence opérationnelle élevée, afin de soutenir une génération de trésorerie pérenne et la poursuite de la réduction de notre endettement. »

***

État d’avancement des travaux des commissaires aux comptes

Les informations préliminaires ci-dessus relatives à la performance du Groupe en 2025 n’ont pas été auditées et n’ont fait l’objet d’aucun examen de la part des commissaires aux comptes de Viridien

Prochaines informations financières

Résultats annuels 2025 : 26 février 2026 (après bourse)

À propos de Viridien



Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et les données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 200 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

Avertissement



Certaines informations figurant dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur des convictions et hypothèses actuelles, incluant, sans s’y limiter, des hypothèses relatives aux stratégies commerciales actuelles et futures ainsi qu’à l’environnement dans lequel opère Viridien. Elles impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou inconnus susceptibles de conduire à des résultats, performances ou événements sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent notamment ceux décrits ou identifiés au Chapitre 2 « Gestion des risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel daté du 6 mars 2025, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D. 25-0075, et disponible sur le site internet du Groupe (www.viridiengroup.com) ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de performance future. Elles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières, ni une invitation ou incitation à investir en France, aux États-Unis, ou dans tout autre territoire.

Contact investisseurs

VP Investor Relations and Corporate Finance

Alexandre Leroy

alexandre.leroy@viridiengroup.com

+33 6 85 18 44 31

Pièce jointe