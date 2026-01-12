EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.12.2025 ja esialgsed 2025. aasta finantstulemused

Fondijuht Viljar Arakase kommentaar

Arvestamata kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusi saavutas EfTEN Real Estate Fund AS 2025. aastal oma tegevusajaloo parimad majandustulemused. Fondi konsolideeritud üüritulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 3,1%, mida toetas eeskätt uute logistikakeskuste ning hooldekodude lisandumine investeerimisportfelli. Fondi kinnisvaraportfelli koguvakantsus püsis madalal tasemel.

Lisaks tulude kasvule mõjutas fondi tulemusi positiivselt intressikulude alanemine, mis tulenes EURIBORi langusest. Fondi pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli 2025. aasta lõpus 3,99%, mis on 0,9 protsendipunkti madalam võrreldes aasta varasema tasemega.

Kasvanud üüritulu ja madalamate intressikulude koosmõjul teenis EfTEN Real Estate Fund AS rekordilise vaba rahavoo, millest fondi dividendipoliitika kohaselt oleks võimalik maksta 91 senti brutodividende aktsia kohta, mis on 17% rohkem kui eelmisel aastal. Fondi ettevõtete kontodel olev vaba raha ning refinantseerimisvõimalused annavad fondi juhtkonnale võimaluse teha aktsionäride üldkoosolekule ettepanek maksta dividende veelgi enam – 1,2 eurot aktsia kohta, mis on 8% enam kui aasta varem. Samal ajal on dividendide maksmiseks kavandatav pangalaenude refinantseerimise osakaal väiksem kui eelmisel aastal.

Finantskokkuvõte

EfTEN Real Estate Fund AS teenis 2025. aastal auditeerimata andmetel 32,036 miljonit eurot konsolideeritud üüritulu (2024: 31,079 miljonit eurot) ning 26,805 miljonit eurot EBITDA-d (2024: 26,454 miljonit eurot). Võrreldes eelmise aastaga kasvas üüritulu 3,1% ning EBITDA 1,3%.

Fondi konsolideeritud EBITDA ületas 2025. aastal intressikulusid 4,0 korda (2024: 3,0 korda). Pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär langes aasta lõpuks 3,99%-ni, mis on 0,9 protsendipunkti madalam võrreldes 31.12.2024 seisuga. Kinnisvaraportfelli võlakohustuste teenindamise kattekordaja (DSCR) oli 2025. aastal kokku 2,01 (2024: 1,7).

Fond investeeris 2025. aastal kinnisvaraprojektidesse 11,3 miljonit eurot, s.h hooldekodudesse 6,5 miljonit eurot, Paemurru logistikakeskusesse 2,5 miljonit eurot, Pärnu mnt 102 büroopindade ümberehitusse Tallinnas 567 tuhat eurot. Ülejäänud 1,7 miljonit investeeriti fondi teistesse olemasolevatesse kinnisvarainvesteeringutesse.

2025. aasta lõpu seisuga oli fondi konsolideeritud vakantsus 3,2% (31.12.2024: 2,6%). Suurim vakantsus oli büroosegmendis (14,4%), samas kui logistikasegmendis oli vakantsus vaid 1,4% ja kaubandussegmendis 0,4%.

EfTEN Real Estate Fund AS teenis 2025. aastal korrigeeritud rahavoogu (EBITDA miinus intressikulud ja laenude põhiosamaksed) 13,1 miljonit eurot, mis on 18% rohkem kui eelmisel aastal. Fondi tütarettevõtete kontodel olev vaba raha ning refinantseerimisvõimalused võimaldavad juhtkonna hinnangul tõsta dividendimakset kuni 1,2 euroni (neto), mis on 8,1% rohkem kui eelmisel aastal.

2025. aasta detsembris teenis EfTEN Real Estate Fund AS konsolideeritud üüritulu 2,956 miljonit eurot, mis on 253 tuhat eurot enam kui novembris. Detsembri EBITDA ulatus 2,355 miljoni euroni, kasvades kuuga 79 tuhande euro võrra. Üüritulu kasv tulenes peamiselt kaubanduskeskuste käibeüüridest.

Detsembris viis sõltumatu hindaja Colliers International läbi tavapärase kinnisvarainvesteeringute hindamise, mille tulemusel vähenes fondi kinnisvaraportfelli õiglane väärtus 4,005 miljoni euro võrra (1%). Väärtuse vähenemine oli peamiselt seotud DSV Eesti logistikakeskusega, kus ankurüürniku lahkumine 2026. aasta neljandas kvartalis eeldab tõenäoliselt tulevikus laopindade ümberehitamist.

EfTEN Real Estate Fund AS-i puhasväärtus aktsia kohta oli 31.12.2025 seisuga 20,3217 eurot ning EPRA NRV 21,2676 eurot. Detsembris mõjutasid aktsia puhasväärtust nii kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum (mitterahaline) kui ka plaanitavate dividendide väljamaksmisega seotud edasilükkunud tulumaksukulu kajastamine. Aktsia puhasväärtus vähenes detsembris vastavalt 1,9% (NAV) ja 1,6% (EPRA NAV). Ilma nimetatud erakorraliste mõjudeta oleks fondi aktsia puhasväärtus detsembris kasvanud 0,8%.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

