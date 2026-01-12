Dassault Aviation : Dassault Aviation participe à la levée de fonds série B de 200 millions de dollars d’Harmattan AI

Dassault Aviation participe à la levée de fonds série B de 200 millions de dollars d’Harmattan AI

Paris – Saint-Cloud, 12 janvier 2026 – Dassault Aviation et Harmattan AI annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique pour accélérer l'intégration de l’autonomie maîtrisée et de l'IA au sein des systèmes de combat aérien. Dans le cadre de cette collaboration, Dassault Aviation participe au tour de table de la levée de fonds série B de 200 millions de dollars d’Harmattan AI.

Harmattan AI, qui s’est vu attribuer plusieurs programmes par les ministères de la Défense français et britannique avec plusieurs milliers de systèmes robotiques autonomes livrés, connait maintenant une montée en puissance à l'échelle mondiale, portée par une demande croissante. Les fonds levés serviront à étendre le déploiement de missions intégrant l'IA à de nouveaux théâtres d’opérations, à élargir l'offre de produits de Harmattan AI vers de nouveaux domaines et à augmenter la capacité de production de ses plateformes ISR, d'interception de drones et de guerre électronique.

« Dassault Aviation a toujours placé l'excellence technologique et la souveraineté au cœur de ses valeurs. Ce partenariat avec Harmattan AI illustre notre engagement à intégrer des solutions d’autonomie à forte valeur ajoutée dans la prochaine génération de systèmes de combat aérien. En unissant nos forces à une entreprise innovante et agile, nous renforçons notre capacité à fournir les solutions avancées requises par nos forces armées dans les décennies à venir », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur Général de Dassault Aviation. Ce partenariat favorisera le développement par Harmattan AI de fonctions d'IA embarquées au sein des futurs systèmes de combat aérien de Dassault Aviation (Rafale F5 et UCAS), notamment pour le contrôle des systèmes aériens inhabités. Cette collaboration soutient une stratégie globale visant à intégrer une IA souveraine, maîtrisée et supervisée au sein des systèmes de combat de Dassault Aviation.

« Ce partenariat avec Dassault Aviation constitue une étape structurante pour le développement d'une nouvelle génération de systèmes de défense autonomes. La confiance de Dassault Aviation accélère notre mission : fournir une IA souveraine et évolutive aux forces alliées. En combinant une IA de pointe avec une expertise mondiale en aviation de combat, nous façonnons l'avenir du combat aérien collaboratif », a déclaré Mouad M’Ghari, co-fondateur et PDG de Harmattan AI. Dassault Aviation apportera son expertise de longue date en architecture de systèmes pour les plateformes militaires complexes, en intégration de systèmes de mission dans des environnements à haute intensité, et en soutien au développement commercial international grâce à son réseau établi.

À PROPOS DE HARMATTAN AI :

Harmattan AI est une entreprise de technologies de défense spécialisée dans le développement de systèmes autonomes intégrés, couvrant des solutions de défense aérienne à plusieurs niveaux, des drones ISR et de frappe coordonnés, des capacités de guerre électronique, ainsi que des plateformes de commandement et de contrôle. Fondée en 2024, l’entreprise s’est rapidement imposée comme l’un des acteurs à la croissance la plus rapide du secteur, avec la livraison de milliers de systèmes chaque mois. Harmattan AI conçoit et industrialise des logiciels d’autonomie et de systèmes de mission à grande échelle, et a déjà déployé ses technologies auprès de plusieurs partenaires de l’OTAN et de pays alliés.

www.harmattan.ai

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2024, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,2 milliards d’euros. L’effectif est de 14 600 collaborateurs.

www.dassault-aviation.com

