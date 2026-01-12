Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (6 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-11-26 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.
Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-12-01 – 2026-01-09.
Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2026-01-05 – 2026-01-09.
Kita informacija:
|Sandorių apžvalga
|Data
|Bendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)
|Svertinis kainos vidurkis (EUR)
|Suminė sandorių vertė (EUR)
|2026.01.05
|75.000
|0,960
|72.000,00
|2026.01.06
|50.000
|0,955
|47.750,00
|2026.01.07
|-
|-
|-
|2026.01.08
|-
|-
|-
|2026.01.09
|522
|0,960
|501,12
|Viso įsigyta per einamąją savaitę
|125.522
|0,958
|120.251,12
|Viso įsigyta per programos laikotarpį
|2.174.104
|0,926
|2.013.701,21
Banko turimos savos supirktos akcijos: 5.718.832 vnt.
Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 5.844.354 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,90% visų Banko išleistų akcijų.
Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.
Ši informacija taip pat prieinama adresu: www.artea.lt
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447
Priedas