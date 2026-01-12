Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (6 savaitė)

 | Source: AB Artea bankas AB Artea bankas

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-11-26 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.

Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-12-01 – 2026-01-09.

Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2026-01-05 – 2026-01-09.

Kita informacija:

Sandorių apžvalga
DataBendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)Svertinis kainos vidurkis (EUR)Suminė sandorių vertė (EUR)
2026.01.0575.0000,96072.000,00
2026.01.0650.0000,95547.750,00
2026.01.07---
2026.01.08---
2026.01.095220,960501,12
Viso įsigyta per einamąją savaitę125.5220,958120.251,12
Viso įsigyta per programos laikotarpį2.174.1040,9262.013.701,21
    
 

Banko turimos savos supirktos akcijos: 5.718.832 vnt.

 

Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 5.844.354 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,90% visų Banko išleistų akcijų.

 

Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.

 

Ši informacija taip pat prieinama adresu: www.artea.lt

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447

Priedas


Attachments

Papildoma detali informacija apie sudarytus sandorius (6 savaitė)

Recommended Reading