DFDS UDNÆVNER NY CEO





SELSKABSMEDDELELSE nr. 01 - 12. januar 2026

DFDS har i dag udnævnt Michael Hansen til President & CEO med tiltrædelse senest 1. juli 2026. Michael Hansen er i dag President & CEO for Hempel og efterfølger Torben Carlsen, som forventes at fratræde som President & CEO på samme dato.

Udnævnelsen følger en CEO-successionsproces, meddelt 6. november 2025, der blev indledt for at bringe nye perspektiver til DFDS’ igangværende transition mod tilfredsstillende forretningsmæssige og finansielle resultater.

Claus V. Hemmingsen, Chair, Board of Directors:

“Det er en stor glæde at kunne byde Michael Hansen velkommen til DFDS. Michael bringer nye perspektiver og erfaringer til at lede virksomhedens igangværende transition. Den klare kortsigtede opgave er at forbedre resultatudviklingen. Den langsigtede opgave er at fortsætte med at realisere netværkets værdi gennem driftsoptimeringer og organisk vækst med afsæt i DFDS' vedvarende styrker, ikke mindst vores stærke kundeløsninger og høje serviceniveauer samt vores meget kompetente medarbejdere.”

Michael Hansen er en global leder med omfattende ledererfaring inden for shipping, transport og industrivirksomheder. Som President & CEO for Hempel har han ledet en strategisk transformation, der har løftet resultatudviklingen, styrket cash flow og forbedret driftens skalerbarhed. Før Hempel var han næsten to årtier hos A.P. Moller - Maersk, hvor han havde ledende stillinger i Europa, Latinamerika og Oceanien, herunder CEO for Seago Line og global salgschef for Maersk Line.

Michael Hansen, kommende President & CEO:

“Jeg ser meget frem til at blive en del af DFDS og muligheden for at lede den igangværende transition til profitabel vækst. Jeg brænder for at skabe engagement og lede kolleger til at opnå kommercielle og finansielle resultater og ligeså meget for at fremme bæredygtighed. DFDS har en imponerende historie, men er for tiden udfordret på nogle områder. Ved at arbejde sammen og udnytte det stærke netværk kan vi realisere det fulde potentiale."





CV-oversigt for Michael Hansen

2017 – i dag: President & CEO, Hempel. Tidligere stillinger før han blev CEO i 2022: Executive Vice President, Energy & Infrastructure, samt Group Executive Vice President og Chief Commercial Officer.

2016 – 2017: Vice President, Global Head of Sales, Maersk Line.

2015 – 2015: CEO, Seago Line.

1998 – 2015: Forskellige ledelsesstillinger, Maersk Line. Stillingerne omfattede Managing Director, Line Manager og Sales Director. Lokationer omfattede Mexico, Spanien og New Zealand.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





