COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 12 janvier 2026 à 8 h 00

Compagnie Lebon :

Cession effective de la participation d’Esprit de France

dans la société Madeleine Premier

La Compagnie Lebon annonce ce jour la réalisation effective de la cession par sa filiale Esprit de France SAS de sa participation minoritaire dans la société Madeleine Premier SAS, détentrice du fonds de commerce de l’Hôtel Fauchon, situé à Paris, place de la Madeleine.

Cette cession fait suite à une promesse d’achat signée le 19 décembre 2025, et à la levée des conditions suspensives usuelles dans le cadre de ce type de transaction. Le contrat lié à l’exploitation du fonds de commerce par Esprit de France s’achève avec la cession.

Esprit de France détenait 49 % du capital de Madeleine Premier depuis 2016, et a accompagné l’exploitation du fonds de commerce depuis l’ouverture de l’établissement en 2018.

La cession, qui résulte d’un processus de mise en concurrence, aura un impact positif sur les comptes de la Compagnie Lebon. Les modalités précises de cet impact seront communiquées au plus tard à l’occasion de la publication des résultats annuels.

