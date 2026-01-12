Akola group valdoma įmonė „Linas Agro“ užsitikrino 30 mln. eurų finansavimą iš tarptautinio „Citibank“

Viena didžiausių Lietuvos agroverslo bendrovių „Linas Agro“, priklausanti žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupei AB Akola group, pasirašė 30 mln. eurų apyvartinio kapitalo finansavimo sutartį su Citibank N.A. London Branch. Lėšos bus skiriamos grūdų Klaipėdos uoste supirkimo finansavimui. Pasirašyta finansavimo sutartis yra vienas iš nedaugelio agroverslo sandorių Lietuvoje su tokio masto tarptautiniu komerciniu banku.
„Pasirašytas finansavimo susitarimas su tarptautiniu banku yra aiškus mūsų patikimumo ir konkurencingumo globalioje rinkoje ženklas. Šis finansavimas padės sklandžiau planuoti sezoniškus grūdų supirkimo srautus, efektyviau valdyti apyvartinį kapitalą, diversifikuoti finansavimo šaltinius tarp vietos ir globalių finansinių partnerių ir dar labiau sustiprinti mūsų veiklą“, – sako Jonas Bakšys, „Linas Agro“ generalinis direktorius.
„Linas Agro“ naudosis prekybos finansavimo forma, leidžiančia įmonei efektyviai finansuoti žaliavų pirkimą – tokio tipo finansavimas nėra teikiamas vietos finansinių žaidėjų.
„Bendradarbiavimas su vienu iš pasaulinių komercinės bankininkystės lyderių yra reikšmingas mūsų veiklos standartų ir Akola group valdomo agroverslo masto įvertinimas. Tokie sandoriai didina Grupės matomumą tarptautinėse rinkose, plečia finansinių partnerių ratą ir stiprina mūsų, kaip patikimo ilgalaikio žemės ūkio žaliavų tiekėjo, reputaciją. Šį žingsnį vertiname kaip svarbią tolesnės plėtros tarptautinėse rinkose dalį“, – sako Mažvydas Šileika, Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms.
„Didžiuojamės galėdami finansuoti Akola group ir jos grupei priklausančią bendrovę „Linas Agro“, suteikdami 30 mln. eurų apyvartinio kapitalo finansavimą. Šis sandoris atspindi „Citi“ įsipareigojimą skatinti svarbius tarptautinės prekybos srautus ir finansuoti pagrindinius žemės ūkio sektoriaus dalyvius Baltijos regione. Džiaugiamės galėdami pasiūlyti sprendimą, kuris leis „Linas Agro“ efektyviai finansuoti grūdų prekybą Klaipėdos uoste ir dar labiau sustiprinti bendrovės pozicijas globaliose eksporto grandinėse“, – sako Stanislava Taneva, „Citi“ Centrinės Europos regiono Verslo bankininkystės padalino vadovė.
Bendrovė „Linas Agro“ yra viena didžiausių kviečių ir rapsų ir kitų grūdinių kultūrų supirkėjų Lietuvoje ir didžiausia – Baltijos šalyse. Bendrovė kviečius per Klaipėdos uostą daugiausiai eksportuoja į Nigeriją, Pietų Afrikos Respubliką, Ispaniją, Maroką, rapsus – Vokietiją, Didžiąją Britaniją, Olandiją bei Skandinavijos šalis.
Iš viso Lietuvoje kasmet užauginama apie 7–8 mln. tonų javų, daugiausia – kviečių, kurių maždaug 70 proc. yra eksportuojama į užsienio šalis.
