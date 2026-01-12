Sodexo une nouvelle fois reconnu par CDP avec la note « A » pour son action climatique - renforçant son leadership sectoriel en matière de durabilité

Issy-les-Moulineaux, le 12 janvier 2026

Sodexo a une nouvelle fois été distingué dans le prestigieux classement climat de CDP1, obtenant la note « A », et se positionnant ainsi parmi les entreprises les plus avancées au monde en matière de transparence et de performance environnementales. Parmi les plus de 22 000 entreprises évaluées en 2025, seules 4 % ont obtenu cette note maximale, et Sodexo est la seule entreprise de son secteur à obtenir cette distinction.

En attribuant la note « A » pour la deuxième fois, CDP confirme la solidité et la constance de l’engagement de Sodexo en faveur de l’action climatique. Elle reflète à la fois l’ambition de la stratégie climat du Groupe, alignée avec l’initiative Science Based Targets (SBTi) pour atteindre la neutralité carbone (Net Zero) d’ici 2040, ainsi que la rigueur, la transparence et la qualité de sa mise en œuvre.

Mouna Fassi Daoudi, Group Chief Sustainability Officer de Sodexo, a déclaré : « Nous sommes fiers de voir Sodexo une nouvelle fois reconnu dans le classement climat de CDP avec la note A. Cette distinction salue l’engagement de nos équipes pour traduire nos ambitions climatiques en actions concrètes au quotidien dans les opérations et en collaboration avec nos clients. Elle renforce notre conviction que la durabilité est un levier de performance économique, tout en ayant un impact positif sur les collaborateurs et la planète. Nous restons pleinement mobilisés pour générer un impact concret et des progrès mesurables, au service de la transition vers un système alimentaire plus durable. »

Cette reconnaissance intervient alors que Sodexo arrive au terme de sa feuille de route pionnière en matière de durabilité - Better Tomorrow 2025 - et entame une nouvelle phase de sa trajectoire avec le lancement récent de Better Tomorrow 2028. En cohérence avec ses engagements 2025, Sodexo a activement réduit les émissions de carbone liées à ses activités : au cours de l’exercice 2025, le Groupe a réalisé une réduction de 37,7 % de ses émissions de Scope 1 et 2 et de 19,1 % de ses émissions de Scope 3 par rapport à sa base de référence 2017.

Fondée sur ces résultats, Better Tomorrow 2028 est conçue pour accélérer l’impact positif et durable de Sodexo - de ses collaborateurs à ses clients et partenaires - pour un impact positif sur la planète et la société.

Collaborateurs : Avec 426 000 collaborateurs dans le monde, Sodexo place la santé, la sécurité, le bien-être et le développement des compétences au cœur de son impact social positif.

Sodexo renforce son rôle de partenaire de confiance, en accompagnant ses clients dans la réalisation de leurs ambitions de durabilité tout en améliorant leur performance. Cela inclut : Planète et société : Sodexo poursuit sa trajectoire vers la neutralité carbone (Net Zero) d’ici 2040 tout en renforçant son impact social, notamment à travers son initiative Stop Hunger pour lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire dans le monde.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services et améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés de Sodexo

24,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2025

426 000 collaborateurs au 31 août 2025

2e employeur privé français dans le monde 43 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

6,5 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 7 janvier 2026)

