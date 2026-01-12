Aktietilbagekøbsprogram - uge 2

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter

Dato        12. januar 2026

Aktietilbagekøbsprogram - uge 2

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 636.277 1.429,50 909.555.669
5. januar 20262.5001.555,343.888.350
6. januar 20262.5001.550,853.877.125
7. januar 20264.0001.543,246.172.960
8. januar 20263.0001.551,014.653.030
9. januar 20263.0001.536,784.610.340
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 651.277 1.432,20 932.757.474
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt 1.065.477 1.344,70 1.432.746.180

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.065.477 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,20 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
131552XCSE20260105 9:03:18.996000
261548XCSE20260105 9:04:35.219000
331549XCSE20260105 9:09:17.546000
221548XCSE20260105 9:10:19.317000
111548XCSE20260105 9:15:01.013000
101548XCSE20260105 9:15:01.013000
111551XCSE20260105 9:21:37.820000
311548XCSE20260105 9:23:37.353000
111546XCSE20260105 9:23:40.551000
211544XCSE20260105 9:26:03.722000
211545XCSE20260105 9:30:21.972000
111544XCSE20260105 9:30:22.008000
111543XCSE20260105 9:31:27.752000
111542XCSE20260105 9:34:33.191000
111541XCSE20260105 9:36:00.367000
111543XCSE20260105 9:44:24.869000
111543XCSE20260105 9:44:24.873000
41543XCSE20260105 9:44:24.915000
101543XCSE20260105 9:47:26.855000
11543XCSE20260105 9:47:26.855000
31543XCSE20260105 9:47:26.855000
221544XCSE20260105 9:52:13.091000
101544XCSE20260105 9:52:13.091000
21544XCSE20260105 9:55:34.067000
111546XCSE20260105 10:00:26.353000
111546XCSE20260105 10:02:51.796000
111546XCSE20260105 10:05:36.817000
111546XCSE20260105 10:07:53.431000
31544XCSE20260105 10:09:40.868000
11546XCSE20260105 10:17:58.127000
111546XCSE20260105 10:18:11.354000
121546XCSE20260105 10:18:11.355000
11546XCSE20260105 10:18:20.531000
121546XCSE20260105 10:18:20.531000
71546XCSE20260105 10:20:13.817000
211545XCSE20260105 10:24:44.645000
581553XCSE20260105 10:37:11.485000
121553XCSE20260105 10:37:11.485000
21551XCSE20260105 10:40:43.222000
41555XCSE20260105 10:43:20.936000
131555XCSE20260105 10:43:20.936000
331552XCSE20260105 10:49:51.086000
111554XCSE20260105 11:00:29.498000
111553XCSE20260105 11:00:57.519000
111553XCSE20260105 11:00:57.519000
101553XCSE20260105 11:01:02.903000
221553XCSE20260105 11:04:00.360000
11557XCSE20260105 11:21:14.608000
161554XCSE20260105 11:27:23.883000
51554XCSE20260105 11:27:23.883000
101554XCSE20260105 11:27:23.883000
331553XCSE20260105 11:27:23.900000
331552XCSE20260105 11:27:23.928000
331551XCSE20260105 11:27:34.211000
191552XCSE20260105 11:30:07.426000
131552XCSE20260105 11:30:07.426000
211554XCSE20260105 11:46:46.934000
221555XCSE20260105 11:48:17.240000
111554XCSE20260105 11:49:04.116000
51554XCSE20260105 11:57:21.615000
211557XCSE20260105 12:00:12.573000
221558XCSE20260105 12:10:52.964000
221557XCSE20260105 12:12:02.195000
181560XCSE20260105 12:35:06.305000
111560XCSE20260105 12:38:15.806000
211559XCSE20260105 12:43:08.318000
211559XCSE20260105 12:45:03.323000
111559XCSE20260105 12:52:34.755000
111558XCSE20260105 12:55:25.159000
111557XCSE20260105 13:00:27.729000
101557XCSE20260105 13:00:27.729000
101557XCSE20260105 13:00:27.729000
101557XCSE20260105 13:00:27.729000
101557XCSE20260105 13:00:27.729000
221557XCSE20260105 13:03:27.818000
111556XCSE20260105 13:11:14.195000
81557XCSE20260105 13:23:33.055000
31557XCSE20260105 13:23:33.080000
221557XCSE20260105 13:27:00.194000
111556XCSE20260105 13:28:56.920000
311557XCSE20260105 13:36:56.196000
311556XCSE20260105 13:45:51.669000
151555XCSE20260105 13:47:10.845000
181555XCSE20260105 13:47:10.845000
101555XCSE20260105 13:47:10.845000
331554XCSE20260105 13:47:33.070000
111554XCSE20260105 13:55:31.164000
421557XCSE20260105 14:04:21.048000
211556XCSE20260105 14:04:21.103000
101556XCSE20260105 14:04:21.103000
111556XCSE20260105 14:07:43.576000
71556XCSE20260105 14:08:19.072000
81557XCSE20260105 14:15:02.886000
141557XCSE20260105 14:15:02.886000
211557XCSE20260105 14:15:16.939000
111557XCSE20260105 14:15:38.998000
111557XCSE20260105 14:33:18.183000
111556XCSE20260105 14:33:18.318000
31557XCSE20260105 14:37:42.077000
181557XCSE20260105 14:37:59.182000
31557XCSE20260105 14:37:59.182000
331558XCSE20260105 14:49:03.811000
221557XCSE20260105 14:56:02.827000
111557XCSE20260105 14:56:02.827000
331556XCSE20260105 14:57:20.167000
211555XCSE20260105 14:58:19.088000
101555XCSE20260105 14:58:19.088000
311555XCSE20260105 15:07:38.766000
101555XCSE20260105 15:07:38.766000
111555XCSE20260105 15:07:38.766000
331556XCSE20260105 15:17:36.130000
111556XCSE20260105 15:17:36.130000
101556XCSE20260105 15:17:36.130000
211556XCSE20260105 15:20:53.469000
551555XCSE20260105 15:24:43.035000
111553XCSE20260105 15:29:28.839000
101553XCSE20260105 15:29:28.839000
101553XCSE20260105 15:29:28.839000
11560XCSE20260105 15:43:10.371000
301560XCSE20260105 15:43:10.371000
211560XCSE20260105 15:44:03.473000
221560XCSE20260105 15:46:16.759000
111559XCSE20260105 15:48:34.942000
211558XCSE20260105 15:51:21.248000
221559XCSE20260105 15:54:16.183000
311558XCSE20260105 15:55:15.308000
131559XCSE20260105 16:01:55.070000
181559XCSE20260105 16:01:55.070000
221559XCSE20260105 16:02:18.942000
101559XCSE20260105 16:02:18.942000
221558XCSE20260105 16:02:37.762000
311558XCSE20260105 16:13:19.919000
241558XCSE20260105 16:13:19.919000
61558XCSE20260105 16:13:19.919000
221560XCSE20260105 16:16:21.843000
311562XCSE20260105 16:20:13.447000
281563XCSE20260105 16:25:34.577000
151563XCSE20260105 16:25:34.587000
431562XCSE20260105 16:28:34.626000
111562XCSE20260105 16:28:34.630000
321562XCSE20260105 16:30:21.177000
111562XCSE20260105 16:30:21.177000
111561XCSE20260105 16:31:54.959000
101561XCSE20260105 16:31:54.959000
1631565XCSE20260105 16:35:27.324033
321576XCSE20260106 9:01:33.351000
21574XCSE20260106 9:02:15.965000
91574XCSE20260106 9:02:32.119000
21574XCSE20260106 9:02:32.119000
221570XCSE20260106 9:12:38.421000
101570XCSE20260106 9:12:38.421000
111573XCSE20260106 9:15:09.429000
231575XCSE20260106 9:22:48.473000
131575XCSE20260106 9:22:48.473000
51575XCSE20260106 9:22:48.473000
111571XCSE20260106 9:23:39.829000
101571XCSE20260106 9:23:39.829000
111569XCSE20260106 9:26:02.550000
111568XCSE20260106 9:26:02.656000
111567XCSE20260106 9:29:57.306000
111567XCSE20260106 9:29:57.306000
201566XCSE20260106 9:29:57.334000
11566XCSE20260106 9:29:57.335000
211566XCSE20260106 9:33:37.267000
111565XCSE20260106 9:36:03.896000
101565XCSE20260106 9:36:03.896000
111566XCSE20260106 9:36:16.215000
31565XCSE20260106 9:41:03.586000
81565XCSE20260106 9:41:03.586000
111564XCSE20260106 9:41:45.901000
201567XCSE20260106 9:56:30.721000
111566XCSE20260106 9:57:05.216000
31564XCSE20260106 9:57:31.265316
971564XCSE20260106 9:57:31.265340
1101564XCSE20260106 9:57:44.929333
111561XCSE20260106 10:00:31.089000
211559XCSE20260106 10:04:33.212000
211555XCSE20260106 10:13:28.961000
111555XCSE20260106 10:13:28.961000
221553XCSE20260106 10:19:40.157000
211552XCSE20260106 10:22:43.336000
111549XCSE20260106 10:28:35.147000
101549XCSE20260106 10:28:35.147000
111549XCSE20260106 10:28:35.147000
101548XCSE20260106 10:28:55.386000
111545XCSE20260106 10:34:45.192000
111545XCSE20260106 10:37:06.908000
311542XCSE20260106 10:45:06.696000
211537XCSE20260106 10:53:15.123000
71539XCSE20260106 11:06:44.623000
41539XCSE20260106 11:06:44.623000
111539XCSE20260106 11:10:01.958000
311537XCSE20260106 11:12:13.097000
301537XCSE20260106 11:30:22.529000
221535XCSE20260106 11:30:22.548000
101535XCSE20260106 11:30:22.548000
111535XCSE20260106 11:30:22.548000
221533XCSE20260106 11:30:48.883000
221533XCSE20260106 11:35:16.685000
71537XCSE20260106 11:55:09.958000
21537XCSE20260106 11:55:09.958000
811537XCSE20260106 11:57:18.190000
111538XCSE20260106 11:58:34.930000
41539XCSE20260106 12:05:04.990000
21539XCSE20260106 12:05:04.993000
121539XCSE20260106 12:05:04.994000
191539XCSE20260106 12:05:05.011000
31539XCSE20260106 12:05:05.011000
111538XCSE20260106 12:07:37.188000
111538XCSE20260106 12:07:37.188000
111538XCSE20260106 12:07:37.188000
111545XCSE20260106 12:28:56.136000
101545XCSE20260106 12:28:56.136000
211545XCSE20260106 12:28:56.153000
81548XCSE20260106 12:51:43.679000
531547XCSE20260106 12:53:59.685000
51546XCSE20260106 13:08:20.013000
11546XCSE20260106 13:09:10.764000
11546XCSE20260106 13:09:41.763000
171552XCSE20260106 13:38:20.799000
111551XCSE20260106 13:38:20.823000
201551XCSE20260106 13:38:20.823000
331550XCSE20260106 13:38:21.519000
111551XCSE20260106 13:40:26.361000
321548XCSE20260106 13:42:59.013000
111548XCSE20260106 13:42:59.013000
411547XCSE20260106 13:46:28.207000
411550XCSE20260106 14:10:16.978000
31548XCSE20260106 14:19:27.622000
31549XCSE20260106 14:23:24.861000
11549XCSE20260106 14:26:12.718000
131551XCSE20260106 14:27:30.698000
181549XCSE20260106 14:27:47.223000
31549XCSE20260106 14:27:47.223000
81549XCSE20260106 14:27:47.223000
311550XCSE20260106 15:01:55.523000
321548XCSE20260106 15:09:10.327000
111548XCSE20260106 15:09:10.327000
101548XCSE20260106 15:09:10.327000
111548XCSE20260106 15:09:10.327000
101548XCSE20260106 15:09:10.327000
111548XCSE20260106 15:09:10.327000
161550XCSE20260106 15:23:56.456000
221550XCSE20260106 15:31:37.683000
221549XCSE20260106 15:35:40.507000
111549XCSE20260106 15:35:40.507000
321549XCSE20260106 15:36:07.129000
311549XCSE20260106 15:37:51.987000
141550XCSE20260106 15:38:26.118000
31550XCSE20260106 15:38:26.118000
331549XCSE20260106 15:38:30.531000
321548XCSE20260106 15:40:54.619000
221548XCSE20260106 15:42:54.273000
111547XCSE20260106 15:43:49.325000
111547XCSE20260106 15:43:49.340000
111547XCSE20260106 15:43:49.342000
111547XCSE20260106 15:43:49.358000
111547XCSE20260106 15:43:49.369000
111547XCSE20260106 15:44:27.737000
111547XCSE20260106 15:45:21.281000
111547XCSE20260106 15:45:21.281000
11548XCSE20260106 15:56:38.192000
201549XCSE20260106 16:01:26.181000
271549XCSE20260106 16:04:02.889000
61548XCSE20260106 16:04:19.752000
161548XCSE20260106 16:04:19.752000
221547XCSE20260106 16:04:30.824000
221546XCSE20260106 16:05:00.954000
141548XCSE20260106 16:14:55.265000
151548XCSE20260106 16:14:55.265000
111548XCSE20260106 16:16:20.937000
3141548XCSE20260106 16:17:37.749590
1161548XCSE20260106 16:17:37.749610
121548XCSE20260107 9:00:31.427000
231545XCSE20260107 9:05:16.296000
161544XCSE20260107 9:09:52.303000
71544XCSE20260107 9:09:52.303000
91544XCSE20260107 9:13:22.284000
31544XCSE20260107 9:13:22.284000
131545XCSE20260107 9:14:52.848000
121546XCSE20260107 9:26:51.068000
41544XCSE20260107 9:31:20.057000
31547XCSE20260107 9:31:40.677000
11547XCSE20260107 9:31:40.677000
61547XCSE20260107 9:32:06.158000
271547XCSE20260107 9:32:06.158000
581552XCSE20260107 9:35:35.961000
251550XCSE20260107 9:42:01.907000
111549XCSE20260107 9:42:55.891000
11549XCSE20260107 9:42:55.891000
241547XCSE20260107 9:42:56.895000
21548XCSE20260107 9:46:08.811000
21548XCSE20260107 9:46:15.121000
31548XCSE20260107 9:46:17.454000
31548XCSE20260107 9:46:18.449000
21548XCSE20260107 9:46:21.315000
21548XCSE20260107 9:53:48.500000
21548XCSE20260107 9:53:48.500000
31548XCSE20260107 9:53:48.500000
31548XCSE20260107 9:53:48.500000
21548XCSE20260107 9:53:48.500000
121550XCSE20260107 9:56:25.170000
41550XCSE20260107 9:59:50.022000
81550XCSE20260107 9:59:50.022000
121548XCSE20260107 10:03:08.398000
41547XCSE20260107 10:05:46.201000
71547XCSE20260107 10:08:15.994000
11547XCSE20260107 10:08:15.994000
41547XCSE20260107 10:08:15.994000
181548XCSE20260107 10:12:10.708000
121547XCSE20260107 10:13:14.292000
121546XCSE20260107 10:15:12.190000
101545XCSE20260107 10:18:11.875000
21545XCSE20260107 10:18:18.664000
41545XCSE20260107 10:18:18.664000
21547XCSE20260107 10:25:34.889000
121547XCSE20260107 10:25:50.995000
131547XCSE20260107 10:31:58.341000
121547XCSE20260107 10:31:58.341000
231547XCSE20260107 10:31:58.384000
231546XCSE20260107 10:31:58.401000
231545XCSE20260107 10:31:58.542000
21545XCSE20260107 10:34:00.849000
21545XCSE20260107 10:34:19.838000
81545XCSE20260107 10:35:14.889000
21545XCSE20260107 10:35:14.889000
21545XCSE20260107 10:35:14.889000
91547XCSE20260107 10:38:30.386000
31547XCSE20260107 10:38:30.391000
91547XCSE20260107 10:38:30.391000
121546XCSE20260107 10:45:53.727000
121547XCSE20260107 10:49:42.255000
121546XCSE20260107 10:52:42.198000
121546XCSE20260107 10:52:42.218000
121546XCSE20260107 10:52:42.223000
121546XCSE20260107 10:52:42.538000
11546XCSE20260107 10:52:52.808000
31546XCSE20260107 10:52:56.768000
81546XCSE20260107 10:57:59.719000
41546XCSE20260107 10:57:59.719000
121546XCSE20260107 10:57:59.736000
11546XCSE20260107 10:57:59.738000
111546XCSE20260107 10:57:59.738000
121546XCSE20260107 10:57:59.754000
121546XCSE20260107 10:57:59.757000
121546XCSE20260107 10:57:59.805000
121548XCSE20260107 11:01:43.645000
121548XCSE20260107 11:01:48.130000
121547XCSE20260107 11:10:16.190000
121547XCSE20260107 11:10:16.190000
121551XCSE20260107 11:20:54.763000
121550XCSE20260107 11:32:14.552000
71550XCSE20260107 11:32:14.552000
51550XCSE20260107 11:32:14.552000
121550XCSE20260107 11:32:14.552000
121550XCSE20260107 11:32:14.552000
101549XCSE20260107 11:36:14.649000
121552XCSE20260107 11:51:45.112000
241551XCSE20260107 11:57:47.350000
231554XCSE20260107 12:14:58.813000
121553XCSE20260107 12:17:17.809000
361553XCSE20260107 12:19:47.817000
91554XCSE20260107 12:25:01.405000
71554XCSE20260107 12:25:13.915000
271554XCSE20260107 12:25:26.251000
71554XCSE20260107 12:25:26.251000
121552XCSE20260107 12:25:27.885000
121552XCSE20260107 12:25:31.056000
481552XCSE20260107 12:42:33.074000
311555XCSE20260107 12:47:00.819000
121555XCSE20260107 12:47:22.084000
121554XCSE20260107 12:49:03.906000
71555XCSE20260107 12:51:49.871000
21555XCSE20260107 12:52:36.845000
21555XCSE20260107 12:52:39.794000
21555XCSE20260107 12:52:58.259000
101556XCSE20260107 12:52:58.259000
161556XCSE20260107 12:52:58.259000
31556XCSE20260107 12:52:58.259000
131553XCSE20260107 12:58:03.169000
121552XCSE20260107 12:58:31.094000
241552XCSE20260107 13:07:17.370000
131554XCSE20260107 13:12:53.709000
81554XCSE20260107 13:12:53.709000
121553XCSE20260107 13:15:10.190000
121553XCSE20260107 13:15:10.195000
341556XCSE20260107 13:29:09.620000
241555XCSE20260107 13:31:52.628000
121556XCSE20260107 13:33:15.929000
241554XCSE20260107 13:35:19.242000
231553XCSE20260107 13:36:23.161000
231552XCSE20260107 13:47:43.822000
241552XCSE20260107 13:48:08.022000
231555XCSE20260107 14:02:55.499000
111555XCSE20260107 14:02:55.499000
351554XCSE20260107 14:03:04.409000
231554XCSE20260107 14:10:30.904000
91554XCSE20260107 14:10:30.904000
231553XCSE20260107 14:14:50.765000
241552XCSE20260107 14:15:01.188000
91552XCSE20260107 14:25:36.217000
311552XCSE20260107 14:25:36.217000
51552XCSE20260107 14:25:36.217000
91550XCSE20260107 14:35:24.580000
241552XCSE20260107 14:37:12.371000
121554XCSE20260107 14:49:05.039000
341553XCSE20260107 14:49:11.189000
41554XCSE20260107 14:59:32.816000
81554XCSE20260107 14:59:32.816000
91554XCSE20260107 14:59:56.037000
31554XCSE20260107 14:59:56.037000
121554XCSE20260107 15:00:19.531000
241552XCSE20260107 15:02:03.146000
321554XCSE20260107 15:05:32.441000
51554XCSE20260107 15:05:32.441000
251552XCSE20260107 15:05:46.727000
121551XCSE20260107 15:12:28.865000
121550XCSE20260107 15:14:39.616000
31550XCSE20260107 15:14:39.616000
91550XCSE20260107 15:16:27.164000
151550XCSE20260107 15:16:27.164000
121550XCSE20260107 15:16:27.164000
231549XCSE20260107 15:16:53.352000
241547XCSE20260107 15:16:59.103000
231546XCSE20260107 15:19:17.652000
111546XCSE20260107 15:19:17.652000
111546XCSE20260107 15:19:17.652000
471545XCSE20260107 15:19:17.660000
361543XCSE20260107 15:24:55.855000
121543XCSE20260107 15:24:55.855000
111543XCSE20260107 15:24:55.855000
361542XCSE20260107 15:24:59.841000
21540XCSE20260107 15:25:00.002000
351539XCSE20260107 15:33:01.148000
111539XCSE20260107 15:33:01.148000
111539XCSE20260107 15:33:01.148000
121538XCSE20260107 15:33:01.580000
121536XCSE20260107 15:33:09.197000
241535XCSE20260107 15:35:15.068000
231536XCSE20260107 15:38:39.124000
231535XCSE20260107 15:40:17.109000
81535XCSE20260107 15:40:17.109000
31535XCSE20260107 15:40:17.109000
151534XCSE20260107 15:40:40.579000
231535XCSE20260107 15:42:26.446000
231534XCSE20260107 15:45:44.190000
61534XCSE20260107 15:47:31.407000
311534XCSE20260107 15:47:31.407000
51532XCSE20260107 15:50:42.055000
291532XCSE20260107 15:50:42.055000
131530XCSE20260107 15:50:57.164000
31531XCSE20260107 15:52:22.994000
341530XCSE20260107 15:52:43.807000
121529XCSE20260107 15:55:51.167000
121529XCSE20260107 15:55:51.167000
121529XCSE20260107 15:55:51.167000
61531XCSE20260107 15:55:51.167000
231531XCSE20260107 15:55:51.167000
361532XCSE20260107 16:02:38.762000
71531XCSE20260107 16:02:50.026000
51531XCSE20260107 16:02:50.026000
231531XCSE20260107 16:03:39.824000
41530XCSE20260107 16:05:46.751820
121530XCSE20260107 16:07:55.688000
461530XCSE20260107 16:07:55.688503
501530XCSE20260107 16:07:55.690646
501530XCSE20260107 16:07:55.690735
501530XCSE20260107 16:07:55.690781
501530XCSE20260107 16:08:26.146943
121530XCSE20260107 16:11:06.581000
121530XCSE20260107 16:11:06.581000
121530XCSE20260107 16:11:06.581000
71530XCSE20260107 16:11:06.581845
431530XCSE20260107 16:11:06.581873
121532XCSE20260107 16:14:13.903000
121532XCSE20260107 16:14:13.903000
251532XCSE20260107 16:14:13.903065
251532XCSE20260107 16:14:13.903177
251532XCSE20260107 16:14:13.903388
121532XCSE20260107 16:14:13.923000
251532XCSE20260107 16:14:13.923086
31532XCSE20260107 16:15:23.841941
231534XCSE20260107 16:22:05.550000
251532XCSE20260107 16:22:05.570902
11532XCSE20260107 16:22:05.570902
11534XCSE20260107 16:22:09.471000
241535XCSE20260107 16:26:28.082000
121534XCSE20260107 16:27:41.930000
251532XCSE20260107 16:27:41.930869
51538XCSE20260107 16:39:01.677088
311540XCSE20260107 16:46:09.394335
11540XCSE20260107 16:46:09.394361
181540XCSE20260107 16:46:09.394389
501540XCSE20260107 16:46:09.409794
221540XCSE20260107 16:46:09.409853
171540XCSE20260107 16:46:09.409888
111540XCSE20260107 16:46:09.409904
501540XCSE20260107 16:46:09.410099
31540XCSE20260107 16:46:09.410142
161540XCSE20260107 16:46:09.421813
211540XCSE20260107 16:46:09.431130
501542XCSE20260107 16:49:07.038666
501542XCSE20260107 16:49:07.053927
501541XCSE20260107 16:49:28.470736
501541XCSE20260107 16:49:28.470857
501541XCSE20260107 16:49:28.488030
501541XCSE20260107 16:49:28.488124
21541XCSE20260107 16:49:43.048399
481541XCSE20260107 16:49:43.048533
111541XCSE20260107 16:50:24.000951
81541XCSE20260107 16:51:34.712877
311541XCSE20260107 16:51:40.401937
481541XCSE20260107 16:51:40.401979
21541XCSE20260107 16:51:40.401998
501541XCSE20260107 16:51:40.402034
501541XCSE20260107 16:51:40.402069
431541XCSE20260107 16:51:40.405440
71541XCSE20260107 16:51:50.560186
61545XCSE20260108 9:05:16.053000
11550XCSE20260108 9:10:00.121000
21550XCSE20260108 9:10:00.121000
61550XCSE20260108 9:10:00.121000
221549XCSE20260108 9:10:00.222000
451552XCSE20260108 9:17:04.440000
11547XCSE20260108 9:17:51.217000
151547XCSE20260108 9:17:51.217000
31547XCSE20260108 9:17:51.217000
51547XCSE20260108 9:17:51.217000
231547XCSE20260108 9:17:51.337000
121546XCSE20260108 9:19:29.706000
111546XCSE20260108 9:19:29.706000
121545XCSE20260108 9:20:20.758000
41545XCSE20260108 9:30:32.510000
241545XCSE20260108 9:31:10.020000
121544XCSE20260108 9:32:37.883000
101544XCSE20260108 9:33:32.016000
21544XCSE20260108 9:33:32.016000
31543XCSE20260108 9:33:32.034000
91543XCSE20260108 9:33:32.036000
31543XCSE20260108 9:33:32.036000
121541XCSE20260108 9:34:18.925000
121545XCSE20260108 9:35:57.566000
11544XCSE20260108 9:37:00.511000
301544XCSE20260108 9:56:02.644000
131542XCSE20260108 9:56:02.656000
121542XCSE20260108 10:02:33.098000
271544XCSE20260108 10:04:08.689000
121545XCSE20260108 10:15:31.496000
101545XCSE20260108 10:15:31.496000
291545XCSE20260108 10:15:51.518000
11545XCSE20260108 10:16:19.853000
61545XCSE20260108 10:16:19.853000
51545XCSE20260108 10:16:19.853000
121545XCSE20260108 10:18:05.419000
241545XCSE20260108 10:19:19.727000
121544XCSE20260108 10:23:36.545000
51544XCSE20260108 10:29:24.530000
161544XCSE20260108 10:29:24.530000
121544XCSE20260108 10:35:26.966000
131544XCSE20260108 10:35:27.008000
121543XCSE20260108 10:37:41.101000
11547XCSE20260108 10:46:59.439000
321547XCSE20260108 10:46:59.439000
21547XCSE20260108 10:47:03.767000
351547XCSE20260108 10:47:10.841000
121545XCSE20260108 10:47:10.867000
121544XCSE20260108 10:47:18.792000
121543XCSE20260108 10:49:36.671000
11543XCSE20260108 10:50:21.882000
111543XCSE20260108 10:50:33.760000
1291546XCSE20260108 10:57:56.786000
251544XCSE20260108 11:04:25.796000
121545XCSE20260108 11:10:31.681000
101544XCSE20260108 11:18:12.437000
21544XCSE20260108 11:36:06.103000
101544XCSE20260108 11:36:06.103000
21547XCSE20260108 11:42:54.100000
121545XCSE20260108 11:53:05.741000
121548XCSE20260108 12:13:31.820000
241549XCSE20260108 12:17:10.412000
31549XCSE20260108 12:17:10.412000
21549XCSE20260108 12:17:10.412000
71549XCSE20260108 12:17:10.412000
251549XCSE20260108 12:17:10.433000
81549XCSE20260108 12:17:12.523000
261549XCSE20260108 12:17:12.523000
81549XCSE20260108 12:17:53.677000
291549XCSE20260108 12:17:53.677000
81549XCSE20260108 12:17:59.466000
271549XCSE20260108 12:17:59.466000
241547XCSE20260108 12:20:33.102000
111547XCSE20260108 12:20:33.102000
361550XCSE20260108 12:22:32.489000
351549XCSE20260108 12:22:37.442000
231549XCSE20260108 12:22:37.447000
41548XCSE20260108 12:30:17.273000
101549XCSE20260108 12:54:00.995000
81549XCSE20260108 12:54:00.995000
111549XCSE20260108 12:54:00.995000
341548XCSE20260108 12:58:34.014000
341547XCSE20260108 12:58:34.036000
251547XCSE20260108 13:05:28.580000
121547XCSE20260108 13:05:28.580000
121547XCSE20260108 13:05:28.580000
471546XCSE20260108 13:05:28.601000
471545XCSE20260108 13:05:29.059000
181549XCSE20260108 13:17:03.616000
31549XCSE20260108 13:17:03.616000
121547XCSE20260108 13:21:25.126000
121547XCSE20260108 13:21:25.126000
121547XCSE20260108 13:21:25.126000
41547XCSE20260108 13:21:25.150000
301547XCSE20260108 13:21:25.258000
41547XCSE20260108 13:21:25.258000
341548XCSE20260108 13:23:39.661000
361546XCSE20260108 13:23:39.795000
351550XCSE20260108 13:30:15.383000
81554XCSE20260108 13:32:39.072000
51554XCSE20260108 13:32:39.072000
201551XCSE20260108 13:37:57.510000
41551XCSE20260108 13:43:06.119000
201551XCSE20260108 13:43:06.119000
301551XCSE20260108 13:46:03.934000
21550XCSE20260108 13:49:25.033000
221551XCSE20260108 13:50:26.965000
21551XCSE20260108 13:50:26.965000
131550XCSE20260108 13:55:42.099000
71550XCSE20260108 14:05:50.629000
231553XCSE20260108 14:35:28.333000
261553XCSE20260108 14:38:03.607000
241553XCSE20260108 14:38:03.607000
91552XCSE20260108 14:38:10.077000
31552XCSE20260108 14:38:10.272000
91552XCSE20260108 14:38:10.272000
121552XCSE20260108 14:38:10.274000
121551XCSE20260108 14:42:15.229000
121549XCSE20260108 14:42:30.101000
21549XCSE20260108 14:43:34.692000
61549XCSE20260108 14:43:53.904000
41549XCSE20260108 14:44:01.677000
111549XCSE20260108 14:44:33.362000
81549XCSE20260108 14:44:33.362000
41549XCSE20260108 14:44:33.362000
81549XCSE20260108 14:44:48.656000
151549XCSE20260108 14:47:22.075000
81549XCSE20260108 14:47:22.075000
501553XCSE20260108 14:58:53.293000
171553XCSE20260108 14:58:53.293000
121553XCSE20260108 14:58:53.414000
131553XCSE20260108 14:59:17.428000
201554XCSE20260108 15:01:38.787000
101555XCSE20260108 15:01:43.844000
111555XCSE20260108 15:01:43.844000
61554XCSE20260108 15:02:59.510000
111557XCSE20260108 15:15:22.145000
341556XCSE20260108 15:15:48.146000
221556XCSE20260108 15:20:59.838000
31558XCSE20260108 15:24:40.867000
181557XCSE20260108 15:26:16.054000
181557XCSE20260108 15:26:16.055000
131557XCSE20260108 15:26:16.056000
231558XCSE20260108 15:26:35.400000
181559XCSE20260108 15:30:33.664000
211559XCSE20260108 15:30:33.665000
121558XCSE20260108 15:30:55.312000
121558XCSE20260108 15:31:21.852000
121558XCSE20260108 15:31:34.548000
71558XCSE20260108 15:31:51.306000
121558XCSE20260108 15:32:00.318000
171558XCSE20260108 15:34:06.922000
121559XCSE20260108 15:34:39.538000
121558XCSE20260108 15:35:50.011000
81558XCSE20260108 15:35:50.011000
121558XCSE20260108 15:37:33.853000
201557XCSE20260108 15:37:55.118000
41557XCSE20260108 15:37:55.118000
231560XCSE20260108 15:41:14.316000
201560XCSE20260108 15:41:27.328000
231559XCSE20260108 15:41:59.760000
121558XCSE20260108 15:42:56.992000
121558XCSE20260108 15:42:56.992000
131557XCSE20260108 15:43:54.956000
131557XCSE20260108 15:47:08.681000
121557XCSE20260108 15:47:50.214000
191558XCSE20260108 15:51:00.443000
121557XCSE20260108 15:51:12.862000
121557XCSE20260108 15:51:12.862000
201557XCSE20260108 15:52:09.376000
231557XCSE20260108 15:53:36.837000
121556XCSE20260108 15:54:31.219000
121556XCSE20260108 15:54:31.219000
121556XCSE20260108 15:54:31.221000
121555XCSE20260108 15:55:59.383000
121554XCSE20260108 15:56:03.197000
121556XCSE20260108 15:56:59.178000
131555XCSE20260108 15:59:59.930000
121555XCSE20260108 16:02:04.206000
121556XCSE20260108 16:03:37.431000
121558XCSE20260108 16:12:52.391000
121558XCSE20260108 16:12:52.393000
41558XCSE20260108 16:15:19.030000
21559XCSE20260108 16:18:01.156000
121560XCSE20260108 16:18:01.240000
101559XCSE20260108 16:18:01.256000
21559XCSE20260108 16:18:01.256000
71559XCSE20260108 16:23:50.058095
81559XCSE20260108 16:24:46.450523
361559XCSE20260108 16:24:46.455756
2041559XCSE20260108 16:24:46.455779
121563XCSE20260109 9:00:24.147000
241562XCSE20260109 9:14:06.243000
231559XCSE20260109 9:14:12.562000
241559XCSE20260109 9:15:53.109000
121558XCSE20260109 9:15:53.418000
121556XCSE20260109 9:23:45.887000
121556XCSE20260109 9:30:45.004000
121557XCSE20260109 9:31:49.061000
71556XCSE20260109 9:31:51.411000
51556XCSE20260109 9:31:54.411000
71556XCSE20260109 9:31:54.411000
121556XCSE20260109 9:31:55.010000
131555XCSE20260109 9:39:03.597000
121555XCSE20260109 9:39:03.597000
231550XCSE20260109 9:42:21.339000
131550XCSE20260109 9:52:20.021000
121550XCSE20260109 9:52:38.859000
121549XCSE20260109 9:52:38.879000
121547XCSE20260109 10:02:35.202000
121547XCSE20260109 10:02:35.202000
31548XCSE20260109 10:08:55.086000
91548XCSE20260109 10:08:55.253000
31548XCSE20260109 10:08:55.253000
51548XCSE20260109 10:12:18.158000
71548XCSE20260109 10:12:19.159000
111548XCSE20260109 10:12:22.159000
121548XCSE20260109 10:17:59.933000
131547XCSE20260109 10:18:58.054000
81546XCSE20260109 10:19:12.250000
41546XCSE20260109 10:19:12.250000
101544XCSE20260109 10:21:50.372000
121543XCSE20260109 10:28:46.396000
121542XCSE20260109 10:29:51.522000
121543XCSE20260109 10:37:35.043000
121542XCSE20260109 10:40:58.389000
121541XCSE20260109 10:44:14.029000
231540XCSE20260109 10:44:14.339000
121536XCSE20260109 10:45:52.095000
121535XCSE20260109 10:45:59.831000
121535XCSE20260109 11:00:06.574000
121534XCSE20260109 11:10:10.198000
121534XCSE20260109 11:10:10.198000
231535XCSE20260109 11:10:10.470000
241534XCSE20260109 11:10:38.350000
61536XCSE20260109 11:10:38.423000
171536XCSE20260109 11:10:38.479000
21536XCSE20260109 11:10:38.479000
121538XCSE20260109 11:12:55.545000
121537XCSE20260109 11:13:02.385000
231534XCSE20260109 11:19:05.071000
81534XCSE20260109 11:20:08.575000
31541XCSE20260109 11:34:01.281000
121542XCSE20260109 11:34:12.664000
121541XCSE20260109 11:34:12.677000
21540XCSE20260109 11:40:21.008000
41540XCSE20260109 11:40:21.008000
61540XCSE20260109 11:40:21.008000
121540XCSE20260109 11:44:06.343000
91540XCSE20260109 12:02:46.939000
11540XCSE20260109 12:04:13.186000
101543XCSE20260109 12:07:48.985000
11543XCSE20260109 12:07:48.985000
261543XCSE20260109 12:15:08.581000
11541XCSE20260109 12:15:30.794000
111541XCSE20260109 12:15:30.799000
261544XCSE20260109 12:17:14.956000
51544XCSE20260109 12:18:28.300000
51544XCSE20260109 12:18:33.545000
71544XCSE20260109 12:18:33.545000
121542XCSE20260109 12:22:13.282000
121540XCSE20260109 12:29:22.052000
121539XCSE20260109 12:29:22.117000
561543XCSE20260109 12:36:02.435000
581543XCSE20260109 12:36:30.863000
111543XCSE20260109 12:36:30.863000
361540XCSE20260109 12:37:38.193000
31539XCSE20260109 12:43:55.967000
31539XCSE20260109 12:43:58.568000
11539XCSE20260109 12:44:58.615000
121543XCSE20260109 13:05:04.589000
121543XCSE20260109 13:05:04.589000
241542XCSE20260109 13:05:18.201000
121541XCSE20260109 13:13:36.889000
121540XCSE20260109 13:14:55.188000
121539XCSE20260109 13:16:46.772000
121538XCSE20260109 13:18:25.173000
121537XCSE20260109 13:18:36.432000
231537XCSE20260109 13:22:04.046000
121536XCSE20260109 13:22:04.066000
121536XCSE20260109 13:23:20.205000
121535XCSE20260109 13:32:47.707000
121534XCSE20260109 13:34:29.432000
121533XCSE20260109 13:37:46.236000
121531XCSE20260109 13:37:46.313000
231532XCSE20260109 13:55:35.526000
241532XCSE20260109 13:59:25.178000
231531XCSE20260109 14:01:00.767000
231529XCSE20260109 14:03:43.737000
711532XCSE20260109 14:06:06.087000
121531XCSE20260109 14:09:21.206000
121531XCSE20260109 14:09:21.206000
231530XCSE20260109 14:14:38.921000
121533XCSE20260109 14:31:18.479000
221533XCSE20260109 14:40:37.893000
11533XCSE20260109 14:45:51.655000
111533XCSE20260109 14:45:51.655000
111533XCSE20260109 14:45:51.655000
241530XCSE20260109 14:54:10.871000
121530XCSE20260109 14:54:10.871000
241532XCSE20260109 15:01:55.891000
1311532XCSE20260109 15:01:55.891193
241533XCSE20260109 15:02:04.015000
1691532XCSE20260109 15:02:04.015812
361534XCSE20260109 15:08:11.780000
361532XCSE20260109 15:10:31.191000
481535XCSE20260109 15:15:25.473000
701535XCSE20260109 15:21:27.271000
111534XCSE20260109 15:23:20.787000
251534XCSE20260109 15:23:20.787000
121534XCSE20260109 15:23:20.787000
121533XCSE20260109 15:30:46.046000
111533XCSE20260109 15:30:46.046000
111533XCSE20260109 15:30:46.046000
11534XCSE20260109 15:40:46.347000
111534XCSE20260109 15:43:18.983000
121534XCSE20260109 15:43:18.983000
251533XCSE20260109 15:43:19.510000
491534XCSE20260109 15:49:05.051000
371533XCSE20260109 15:51:17.258000
131532XCSE20260109 15:51:44.317000
231534XCSE20260109 15:56:24.209000
231534XCSE20260109 16:00:48.067000
231534XCSE20260109 16:04:41.541000
111534XCSE20260109 16:04:41.541000
121533XCSE20260109 16:05:22.298000
121533XCSE20260109 16:05:41.928000
341531XCSE20260109 16:06:38.596000
241531XCSE20260109 16:08:32.165000
341531XCSE20260109 16:12:05.055000
41533XCSE20260109 16:19:57.299000
351533XCSE20260109 16:21:55.431000
231532XCSE20260109 16:22:05.249000
51532XCSE20260109 16:22:05.249000
71532XCSE20260109 16:22:05.249000
51531XCSE20260109 16:26:45.222000
291531XCSE20260109 16:28:33.303000
121531XCSE20260109 16:28:33.303000
51531XCSE20260109 16:28:33.303000
111531XCSE20260109 16:28:33.303000
21530XCSE20260109 16:29:57.398000
331530XCSE20260109 16:29:57.398000
2361532XCSE20260109 16:39:50.715769
1391532XCSE20260109 16:39:50.715778


Vedhæftet fil


Attachments

DK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - uge 2

Recommended Reading