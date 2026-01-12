PRANEŠIMAS DĖL 9 391 300 EUR UAB “KVARTALAS” OBLIGACIJŲ PENKTOJO PLATINIMO ETAPO

UAB “Kvartalas”, juridinio asmens kodas 305475438, registruotas adresas Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Emitentas).
Emitentas praneša, kad vadovaujantis pagal Emitento antrąjį bazinį prospektą, kurį Lietuvos bankas patvirtinto 2025 m. lapkričio 19 d. (toliau – Prospektas), patvirtintomis penktojo Emitento obligacijų (ISIN LT0000411167) etapo galutinėmis sąlygomis (toliau – Galutinės sąlygos), obligacijų siūlymas pagal Galutines sąlygas iki 9 391 300 EUR vertės, nuo 2026 m. sausio 13 d. bus vykdomas Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje ir Estijos Respublikoje, pagal šias pagrindines sąlygas (kitos siūlymui taikomos sąlygos nurodytos Galutinėse sąlygose ir Prospekte):
- Obligacijos nominali vertė – 100 EUR;
- Obligacijos platinimo kaina – 101.9303 EUR (su sukauptomis palūkanomis);
- Išpirkimo diena – 2026 m. gruodžio 19 d.;
- Palūkanų norma – metinės 8.00% (fiksuotos);
- Pajamingumas – metinis 6.75%;
- Pasirašymo kanalai – pasirašymas Nasdaq Aukciono būdu per Biržos narius (https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/members);
- Pasirašymo laikotarpis – 2026 m. sausio 13 d. – 2026 m. sausio 21 d., nebent pasirašymo laikotarpis trumpinamas, Emitentui nusprendus, kad pasiekta pakankama investuotojų paklausa. Tokiu atveju Emitentas viešai paskelbs apie nutraukiamą pasirašymo laikotarpį, ir jokie nauji pavedimai nebebus priimami;
- Platinimo rezultatų paskelbimas – 2026 m. sausio 22 d., arba anksčiau, jeigu sutrumpinamas pasirašymo laikotarpis;
- Mokėjimo diena – atsiskaitymas už obligacijas bus atliktas obligacijų išleidimo dieną (Pervedimas apmokėjus);
- Išleidimo diena – 2026 m. sausio 28 d., kuri nesikeis, jeigu pasirašymo laikotarpis bus sutrumpintas.
Prieš investuojant į obligacijas, kiekvienas potencialus investuotojas turi perskaityti Prospektą ir Galutines sąlygas, su pridėta aktualia atitinkamos kalbos santrauka. Visi minėti dokumentai pridėti prie šio pranešimo ir yra paskelbti Emitento svetainėje www.savarzele.lt/investuotojams.
Emitento vardu:
Marius Žemaitis
Direktorius
Marius.zemaitis@lordslb.lt
Priedai
- UAB-Kvartalas-Base-Prospectus_19.11.2025
- SĄVARŽĖLĖ-Prezentacija investuotojams-5 etapas
- UAB Kvartalas_5 Tranche_Final Terms and EN summary
- UAB Kvartalas Base Propectus_5th Tranche_LT summary