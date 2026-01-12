Offentliggørelse af investorinformationsdokumenter, Kapitalforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres opdaterede investorinformationsdokumenter for de børsnoterede afdelinger i Kapitalforeningen Wealth Invest.

Dokumenterne er blevet opdateret som følge af, at afdelingerne pr. dags dato har fået justeret deres emissionstillæg og indløsningsfradrag. 

Der er ligeledes foretaget redaktionelle ændringer i dokumenterne.

Investorinformationerne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.

Spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til Lise Bøgelund Jensen, direktør i Foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.


Med venlig hilsen

Kapitalforeningen Wealth Invest

Attachments

