Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen SEBinvest

Hermed offentliggøres et opdateret samleprospekt for Investeringsforeningen SEBinvest.

Prospektet er opdateret som følge af, at størstedelen af foreningens afdelinger har fået tilpasset deres emissionstillæg og indløsningsfradrag.

Der er ligeledes foretaget redaktionelle ændringer til prospektet.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.



For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.







Med venlig hilsen

Investeringsforeningen SEBinvest

