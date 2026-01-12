Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen Coop Opsparing

Hermed offentliggøres et opdateret prospekt for afdelingerne i Investeringsforeningen Coop Opsparing. 

Prospektet er ajourført som følge af, at afdelingernes emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. dags dato er blevet justeret.

Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan tillige tilgås via foreningens hjemmeside, coop-opsparing.dk.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.


Med venlig hilsen 

Investeringsforeningen Coop Opsparing 

