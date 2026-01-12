Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres opdaterede prospekter for afdelingerne i Investeringsforeningen Maj Invest.
Prospekterne er blevet opdateret som følge af, at en række af foreningens afdelinger har fået tilpasset deres anbefalede holdeperiode samt justeret deres emissionstillæg og indløsningsfradrag.
Derudover er der foretaget redaktionelle tilpasninger til prospekterne.
Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.
For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Maj Invest
Attachments
- 2026 01 12 Prospekt MI Danske Aktier KL
- 2026 01 12 Prospekt MI Grønne Obligationer KL
- 2026 01 12 Prospekt MI Forsvarsaktier KL
- 2026 01 12 Prospekt MI Globale Obligationer
- 2026 01 12 Prospekt MI Emerging Markets Value KL
- 2026 01 12 Prospekt MI Danske Obligationer
- 2026 01 12 Prospekt MI Globale Aktier non fossil KL
- 2026 01 12 Prospekt MI Globale Obligationer Akkumulerende KL
- 2026 01 12 Prospekt MI High Income Obligationer
- 2026 01 12 Prospekt MI Opsparing
- 2026 01 12 Prospekt MI UCITS ETF Globale Udbytteaktier KL
- 2026 01 12 Prospekt MI Net Zero 2050 KL
- 2026 01 12 Prospekt MI UCITS ETF Decence & Cybersecurity
- 2026 01 12 Prospekt MI Opsparing høj aktieandel
- 2026 01 12 Prospekt MI UCITS ETF AI & Semiconductor
- 2026 01 12 Prospekt MI UCITS ETF Guld, Sølv & Miner
- 2026 01 12 Prospekt MI Vækstaktier KL
- 2026 01 12 Prospekt MI UCITS ETF Lifestyle & Obesity
- 2026 01 12 Prospekt MI UCITS ETF Solar Wind Nuclear
- 2026 01 12 Prospekt MI Value Aktier KL
- 2026 01 12 Prospekt MI Value Aktier Akkumulerende KL