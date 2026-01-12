Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres ajourførte prospekter for en række afdelinger i Investeringsforeningen Wealth Invest.
Prospekterne er blevet ajourført som følge af, at størstedelen af afdelingernes emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. dags dato er tilpasset.
Derudover har I&T Nordiske Aktier Large Cap fået tilpasset sin bæredygtighedsprofil, hvilket medfører, at afdelingen fremover oplyser efter artikel 6 under SFDR.
Der er ligeledes foretaget redaktionelle ændringer i en række af prospekterne.
Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.
For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen Wealth Invest
Attachments
- 2026 01 12 Prospekt WI AlphaCura 050100 AKL
- 2026 01 12 Prospekt WI Othania
- 2026 01 12 Prospekt WI Linde & Partners
- 2026 01 12 Prospekt WI I&T
- 2026 01 12 Prospekt WI TimeInvest
- 2026 01 12 Prospekt WI HP Invest
- 2026 01 12 Prospekt WI Optimal
- 2026 01 12 Prospekt WI Secure Spectrum