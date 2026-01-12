Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres ajourførte prospekter for en række afdelinger i Investeringsforeningen Wealth Invest.

Prospekterne er blevet ajourført som følge af, at størstedelen af afdelingernes emissionstillæg og indløsningsfradrag pr. dags dato er tilpasset. 

Derudover har I&T Nordiske Aktier Large Cap fået tilpasset sin bæredygtighedsprofil, hvilket medfører, at afdelingen fremover oplyser efter artikel 6 under SFDR.

Der er ligeledes foretaget redaktionelle ændringer i en række af prospekterne.

Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via Foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.


Med venlig hilsen 

Investeringsforeningen Wealth Invest

Attachments

