Selskabsmeddelelse nr. 2/2026

Holbæk, den 12. januar 2026

Aktietilbagekøb i SJF Bank A/S – transaktioner i uge 2

SJF Bank A/S offentliggjorde den 24. marts 2025 et tilbagekøbsprogram på 100 mio. kr.

Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 25. marts 2025 og vil være afsluttet senest den 4. februar 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i SJF Bank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Harbour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs Transaktionsværdi Akkumuleret seneste meddelelse 300.448

95.105.182,27 05. januar 2026

06. januar 2026

07. januar 2026

08. januar 2026

09. januar 2026 800

800

800

800

1.000 383,02

387,77

386,72

392,95

384,93 306.416,00

310.216,00

309.376,00

314.360,00

384.930,00 I alt uge 2 4.200 1.625.298,00 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 304.648

96.730.480,27



Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0060670776 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af SJF Bank A/S.



Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning fremgår af vedhæftede bilag.



Efter ovenstående transaktioner ejer SJF Bank A/S i alt 318.075* egne aktier svarende til 1,92 % af SJF Banks aktiekapital.



*Heraf fratrukket 437.892 annullerede aktier ifb. med kapitalnedsættelsen, der blev godkendt på generalforsamlingen den 6. marts 2025.

*Heraf er i uge 36/2025 fratrukket 23.865 aktier ifb. med medarbejderaktieprogram.



Med venlig hilsen

Lars Petersson

Administrerende direktør







Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

www.sjfbank.dk/ir

