Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 05. januar 2026 – 09. januar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 2 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|38.470.521
|17,03
|655.164.825
|5. januar 2026
|160.000
|18,43
|2.948.800
|6. januar 2026
|170.000
|18,53
|3.150.100
|7. januar 2026
|190.000
|18,27
|3.471.300
|8. januar 2026
|190.000
|18,05
|3.429.500
|9. januar 2026
|190.000
|17,97
|3.414.300
|I alt uge 2
|900.000
|18,24
|16.414.000
|I alt akkumuleret
|39.370.521
|17,06
|671.578.825
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 42.210.970 stk. egne aktier svarende til 2,91% af selskabets aktiekapital.
