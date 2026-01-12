Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 05. januar 2026 – 09. januar 2026
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 2 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse38.470.521 17,03655.164.825
5. januar 2026 160.000 18,43 2.948.800
6. januar 2026 170.000 18,53 3.150.100
7. januar 2026 190.000 18,27 3.471.300
8. januar 2026 190.000 18,05 3.429.500
9. januar 2026 190.000 17,97 3.414.300
I alt uge 2900.00018,2416.414.000
I alt akkumuleret 39.370.521 17,06671.578.825

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 42.210.970 stk. egne aktier svarende til 2,91% af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                     

Head of Investor Relations & ESG   
Mads Thinggaard                             
Mobil nr. 2025 5469                       

