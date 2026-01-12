Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 13. januar 2026

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                12. januar 2026
                                        Meddelelse nr. 04/2026





Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 13. januar 2026


Jyske Realkredit noterer den 13. januar 2026 nye Særligt Dækket Obligationer (SDO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationen.

Det samlede prospekt for obligationen består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 27. juni 2025.

Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.

DK0009418675 - Endelige vilkår serie 1 321.E.ok.27 IT1 DK0009418758 - Endelige vilkår serie 1 321.S.ok.36 RF

