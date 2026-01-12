|Selskabsmeddelelse nr. 2 2026
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 2
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 2 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|17,830,560
|256.2825
|4,569,660,826
|5 januar 2026
|65,000
|323.2796
|21,013,174
|6 januar 2026
|65,000
|318.8054
|20,722,351
|7 januar 2026
|65,000
|314.8435
|20,464,828
|8 januar 2026
|65,000
|313.7931
|20,396,552
|9 januar 2026
|65,000
|313.9058
|20,403,877
|I alt akkumuleret i uge 2
|325,000
|316.9255
|103,000,781
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|18,155,560
|257.3681
|4,672,661,607
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2.174% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
