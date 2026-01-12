Investeringsforeningen PortfolioManager suspenderer handel med afdelinger

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S hermed på vegne af de berørte andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer.
Handel med de nedenfor anførte andelsklasser ønskes derfor midlertidigt suspenderet:
|Afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager
|Fondskode
|Shortname
|Climate Transition Bonds, kl n
|DK0063179445
|PMICTBKLN
|Petersen & Partners Grønne Obligationer
|DK0060951275
|PMIPPO
|Petersen & Partners Globale Aktier Future World KL
|DK0061294634
|PMIPPSW
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, adm. direktør Jan Steen Ahlberg på telefon 38 42 21 42.