Correction: Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 13. januar 2026

Til Nasdaq Copenhagen A/S 12. januar 2026

Meddelelse nr. 04/2026



Korrektion: Nyt bilag på DK0009418758 med ny lukke- og udløbsdato







Endelige vilkår for nye obligationer der noteres den 13. januar 2026



Jyske Realkredit noterer den 13. januar 2026 nye Særligt Dækket Obligationer (SDO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationen.

Det samlede prospekt for obligationen består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte ”Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)”, dateret 27. juni 2025.

Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.

