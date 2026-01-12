Dassault Systèmes : Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 12 janvier 2026

Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

925 197 actions Dassault Systèmes, et

5 384 754,01 € en espèces.

Il est rappelé :

qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 0 titre Dassault Systèmes, et

10 000 000 d’euros en espèces ;



que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .



que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;



qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



62 557 titres Dassault Systèmes, et

17 496 140,38 € en espèces ;





Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

20 126 transactions à l’achat ;

22 371 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

4 863 746 titres et 128 747 093 € à l’achat ;

4 796 309 titres et 128 114 812,54 € à la vente.

A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise crée des mondes virtuels au service de la vie réelle pour améliorer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 370 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent collaborer, imaginer et concevoir des innovations durables ayant un impact significatif. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com.

Dassault Systèmes – Relations Investisseurs FTI Consulting

Béatrix Martinez : Arnaud de Cheffontaines: +33 1 47 03 69 48

+33 1 61 62 40 73 Jamie Ricketts : +44 20 3727 1600

investors@3ds.com

Contact presse Dassault Systèmes

Arnaud Malherbe / Déborah Cobbi

+ 33 1 61 62 87 73 / +33 1 61 62 70 83

arnaud.malherbe@3ds.com / deborah.cobbi@3ds.com

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 20 126 4 863 746 128 747 093 22 371 4 796 309 128 114 812,54 01/07/2025 200 35 000 1 068 850,00 217 35 000 1 071 748,48 02/07/2025 96 19 000 580 670,00 301 52 827 1 634 548,75 03/07/2025 119 22 000 682 290,00 191 34 000 1 058 735,00 04/07/2025 148 29 000 901 643,50 165 29 000 903 670,10 07/07/2025 207 40 000 1 246 769,05 252 42 000 1 311 417,30 08/07/2025 184 37 000 1 153 417,50 240 43 000 1 344 340,00 09/07/2025 88 30 000 949 580,00 339 49 060 1 555 781,65 10/07/2025 198 38 000 1 225 237,40 260 69 000 2 236 435,00 11/07/2025 118 33 000 1 052 485,00 52 8 000 256 230,00 14/07/2025 130 36 000 1 128 876,10 208 36 000 1 130 489,00 15/07/2025 121 35 000 1 107 880,00 267 47 250 1 498 575,00 16/07/2025 150 35 000 1 112 295,00 180 36 000 1 147 516,52 17/07/2025 52 13 000 415 870,00 185 40 000 1 283 770,00 18/07/2025 196 45 000 1 450 918,20 149 21 000 679 730,00 21/07/2025 88 22 000 704 740,00 115 20 000 641 490,00 22/07/2025 113 34 000 1 081 690,00 156 29 569 942 412,65 23/07/2025 121 37 500 1 199 475,00 263 46 000 1 474 126,10 24/07/2025 310 71 000 2 203 892,50 204 44 500 1 441 274,52 25/07/2025 312 47 000 1 393 440,10 46 12 000 356 980,00 28/07/2025 210 33 250 996 011,50 112 25 000 750 920,24 29/07/2025 86 18 000 533 731,14 44 19 000 564 890,00 30/07/2025 332 51 000 1 506 455,91 65 21 000 624 490,00 31/07/2025 238 40 000 1 166 460,00 61 13 000 381 000,00 01/08/2025 203 40 000 1 131 788,60 - - - 04/08/2025 192 34 000 951 327,50 174 27 000 756 599,10 05/08/2025 193 36 000 1 003 950,00 152 30 000 837 780,00 06/08/2025 70 14 000 387 600,00 30 5 000 139 210,00 07/08/2025 216 37 000 1 020 543,82 214 37 000 1 022 117,50 08/08/2025 139 26 250 721 147,50 126 26 000 715 050,86 11/08/2025 143 21 000 575 567,50 96 13 000 357 650,00 12/08/2025 138 24 000 642 610,00 10 2 000 54 430,00 13/08/2025 145 22 186 590 508,06 142 26 000 692 414,51 14/08/2025 106 19 000 506 410,00 96 18 000 480 480,00 15/08/2025 109 22 000 591 458,20 207 35 015 943 365,30 18/08/2025 107 20 000 535 342,00 82 14 250 382 195,00 19/08/2025 102 21 000 564 321,96 244 42 250 1 138 306,45 20/08/2025 71 12 000 324 150,00 163 30 000 813 590,00 21/08/2025 154 26 360 711 413,46 62 10 000 270 627,26 22/08/2025 45 10 000 270 005,00 172 28 000 757 441,34 25/08/2025 87 13 400 361 298,00 82 12 000 324 030,00 26/08/2025 76 11 600 307 900,00 27 6 000 159 645,00 27/08/2025 31 5 200 138 104,00 143 23 000 613 450,00 28/08/2025 43 6 800 183 304,00 99 17 000 459 370,00 29/08/2025 201 36 000 968 422,40 161 30 000 811 380,00 01/09/2025 76 14 700 391 502,50 115 21 000 560 431,41 02/09/2025 114 21 000 555 526,50 85 18 000 476 660,00 03/09/2025 127 22 500 595 400,00 180 29 000 768 620,00 04/09/2025 154 29 000 768 158,05 160 34 000 903 380,00 05/09/2025 159 30 000 803 010,00 163 31 250 838 820,00 08/09/2025 117 20 000 538 765,00 228 47 000 1 271 120,00 09/09/2025 10 10 000 278 230,00 188 33 000 919 440,00 10/09/2025 134 29 000 803 680,00 119 29 000 808 873,35 11/09/2025 154 28 000 767 300,00 148 26 849 737 466,45 12/09/2025 164 30 000 823 440,00 161 55 250 1 520 280,00 15/09/2025 242 47 000 1 285 240,00 141 26 000 715 170,00 16/09/2025 153 32 514 892 028,46 242 50 000 1 373 325,00 17/09/2025 246 45 250 1 244 994,75 222 45 000 1 241 405,00 18/09/2025 55 11 500 323 205,00 208 66 000 1 858 704,58 19/09/2025 192 41 000 1 150 135,26 154 25 000 702 187,50 22/09/2025 239 44 250 1 228 242,50 178 41 000 1 140 140,00 23/09/2025 274 47 500 1 334 600,00 254 47 000 1 322 590,16 24/09/2025 237 48 250 1 343 022,50 242 52 000 1 449 291,88 25/09/2025 209 48 000 1 351 187,50 244 54 000 1 522 760,00 26/09/2025 272 56 000 1 571 264,55 251 51 000 1 432 638,54 29/09/2025 193 36 000 1 011 759,68 263 52 000 1 465 480,54 30/09/2025 174 31 000 872 670,00 243 48 000 1 358 490,00 01/10/2025 174 37 000 1 049 395,00 194 39 000 1 110 871,36 02/10/2025 4 1 250 36 335,00 273 73 000 2 128 000,64 03/10/2025 140 23 000 670 580,00 66 15 000 440 420,00 06/10/2025 121 24 000 691 130,00 42 10 000 289 880,00 07/10/2025 107 19 500 567 825,00 42 6 000 175 920,00 08/10/2025 194 40 500 1 171 950,00 62 10 500 305 920,00 09/10/2025 135 31 000 887 490,00 167 34 000 981 100,00 10/10/2025 118 28 250 815 025,00 169 28 500 833 870,00 13/10/2025 182 33 000 947 014,02 223 45 000 1 293 579,55 14/10/2025 257 51 000 1 454 811,08 162 31 000 887 290,00 15/10/2025 100 20 250 582 640,00 304 55 003 1 586 856,09 16/10/2025 99 19 000 548 466,50 186 42 000 1 222 161,00 17/10/2025 214 42 000 1 223 740,00 222 40 000 1 168 700,00 20/10/2025 183 34 000 996 480,00 330 55 000 1 618 764,22 21/10/2025 92 16 000 476 155,00 252 50 000 1 497 594,00 22/10/2025 294 60 000 1 809 901,80 296 63 000 1 902 685,80 23/10/2025 98 79 700 2 062 112,00 48 11 000 287 745,00 24/10/2025 154 98 000 2 538 250,87 50 11 000 289 340,00 27/10/2025 178 62 000 1 580 740,00 100 21 000 536 710,00 28/10/2025 157 45 000 1 126 500,00 16 3 000 75 370,00 29/10/2025 117 40 058 986 223,98 5 1 000 24 799,76 30/10/2025 124 41 000 1 009 130,00 163 35 000 863 660,00 31/10/2025 167 54 201 1 330 572,68 222 47 000 1 155 293,43 03/11/2025 181 58 000 1 423 660,00 226 40 000 983 350,00 04/11/2025 175 53 000 1 275 690,00 168 40 000 963 740,00 05/11/2025 128 41 000 978 405,00 138 40 000 955 135,96 06/11/2025 125 41 000 968 660,00 67 10 000 237 970,00 07/11/2025 153 51 000 1 186 670,00 212 46 000 1 070 912,56 10/11/2025 153 57 000 1 350 075,00 269 54 000 1 281 579,15 11/11/2025 98 31 000 738 400,00 228 50 000 1 192 357,31 12/11/2025 106 40 000 957 854,46 250 50 000 1 202 913,48 13/11/2025 135 50 500 1 224 149,12 278 62 000 1 504 159,21 14/11/2025 158 57 000 1 360 977,84 191 44 000 1 052 005,75 17/11/2025 136 50 000 1 188 735,00 133 23 000 549 230,00 18/11/2025 171 60 000 1 394 550,00 229 52 000 1 209 680,00 19/11/2025 114 42 000 974 232,69 243 50 000 1 162 602,50 20/11/2025 118 40 000 935 380,00 196 45 000 1 053 910,00 21/11/2025 72 29 000 674 505,00 170 35 000 821 490,00 24/11/2025 100 37 000 882 790,00 266 57 000 1 362 899,97 25/11/2025 141 51 000 1 208 830,00 321 80 250 1 908 554,45 26/11/2025 156 58 000 1 392 779,23 376 76 250 1 833 772,50 27/11/2025 184 57 000 1 377 871,99 279 60 000 1 451 212,50 28/11/2025 119 37 000 891 206,46 206 38 000 915 816,63 01/12/2025 170 82 500 1 964 478,98 179 61 513 1 465 886,52 02/12/2025 139 45 000 1 060 489,35 82 16 000 377 640,00 03/12/2025 212 69 000 1 603 414,00 261 69 000 1 605 107,50 04/12/2025 42 14 000 331 500,00 227 52 000 1 234 520,00 05/12/2025 170 47 500 1 123 346,30 94 33 000 782 375,10 08/12/2025 232 58 000 1 378 255,80 154 44 000 1 048 727,02 09/12/2025 195 63 000 1 475 182,59 126 46 000 1 078 670,00 10/12/2025 185 66 500 1 535 745,00 219 52 000 1 201 452,72 11/12/2025 142 53 000 1 221 404,95 199 53 000 1 222 652,00 12/12/2025 169 35 500 825 420,00 165 59 500 1 387 115,00 15/12/2025 175 38 013 894 310,11 146 50 000 1 177 210,00 16/12/2025 257 70 183 1 640 236,71 195 61 000 1 426 915,00 17/12/2025 269 58 000 1 357 107,50 263 69 000 1 617 210,43 18/12/2025 180 40 000 944 640,00 169 44 000 1 040 072,42 19/12/2025 272 57 000 1 345 397,35 170 55 000 1 299 862,57 22/12/2025 230 43 250 1 022 301,98 160 52 000 1 230 704,04 23/12/2025 206 48 000 1 137 810,31 135 48 000 1 138 391,10 24/12/2025 227 47 581 1 125 083,74 165 40 000 946 857,28 29/12/2025 202 48 000 1 134 914,40 193 48 223 1 141 523,28 30/12/2025 90 18 000 427 014,36 172 43 500 1 034 135,00 31/12/2025 146 40 000 956 232,70 113 35 000 837 255,70





Pièce jointe