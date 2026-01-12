Dassault Systèmes : Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

VELIZY-VILLACOUBLAY, France le 12 janvier 2026

Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

  • 925 197 actions Dassault Systèmes, et
  • 5 384 754,01 € en espèces.

Il est rappelé :

  1. qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 0 titre Dassault Systèmes, et
    • 10 000 000 d’euros en espèces ;

  2. que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .

  3. que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;

  4. qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

    • 62 557 titres Dassault Systèmes, et
    • 17 496 140,38 € en espèces ;

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

  • 20 126 transactions à l’achat ;
  • 22 371 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 4 863 746 titres et 128 747 093 € à l’achat ;
  • 4 796 309 titres et 128 114 812,54 € à la vente.  

ACHATSVENTES
DateNombre de transactions achatsDont nombre de titres achatPour un montant deNombre de transactions venteDont nombre de titres ventePour un montant de
Total20 1264 863 746128 747 09322 3714 796 309128 114 812,54
01/07/202520035 0001 068 850,0021735 0001 071 748,48
02/07/20259619 000580 670,0030152 8271 634 548,75
03/07/202511922 000682 290,0019134 0001 058 735,00
04/07/202514829 000901 643,5016529 000903 670,10
07/07/202520740 0001 246 769,0525242 0001 311 417,30
08/07/202518437 0001 153 417,5024043 0001 344 340,00
09/07/20258830 000949 580,0033949 0601 555 781,65
10/07/202519838 0001 225 237,4026069 0002 236 435,00
11/07/202511833 0001 052 485,00528 000256 230,00
14/07/202513036 0001 128 876,1020836 0001 130 489,00
15/07/202512135 0001 107 880,0026747 2501 498 575,00
16/07/202515035 0001 112 295,0018036 0001 147 516,52
17/07/20255213 000415 870,0018540 0001 283 770,00
18/07/202519645 0001 450 918,2014921 000679 730,00
21/07/20258822 000704 740,0011520 000641 490,00
22/07/202511334 0001 081 690,0015629 569942 412,65
23/07/202512137 5001 199 475,0026346 0001 474 126,10
24/07/202531071 0002 203 892,5020444 5001 441 274,52
25/07/202531247 0001 393 440,104612 000356 980,00
28/07/202521033 250996 011,5011225 000750 920,24
29/07/20258618 000533 731,144419 000564 890,00
30/07/202533251 0001 506 455,916521 000624 490,00
31/07/202523840 0001 166 460,006113 000381 000,00
01/08/202520340 0001 131 788,60---
04/08/202519234 000951 327,5017427 000756 599,10
05/08/202519336 0001 003 950,0015230 000837 780,00
06/08/20257014 000387 600,00305 000139 210,00
07/08/202521637 0001 020 543,8221437 0001 022 117,50
08/08/202513926 250721 147,5012626 000715 050,86
11/08/202514321 000575 567,509613 000357 650,00
12/08/202513824 000642 610,00102 00054 430,00
13/08/202514522 186590 508,0614226 000692 414,51
14/08/202510619 000506 410,009618 000480 480,00
15/08/202510922 000591 458,2020735 015943 365,30
18/08/202510720 000535 342,008214 250382 195,00
19/08/202510221 000564 321,9624442 2501 138 306,45
20/08/20257112 000324 150,0016330 000813 590,00
21/08/202515426 360711 413,466210 000270 627,26
22/08/20254510 000270 005,0017228 000757 441,34
25/08/20258713 400361 298,008212 000324 030,00
26/08/20257611 600307 900,00276 000159 645,00
27/08/2025315 200138 104,0014323 000613 450,00
28/08/2025436 800183 304,009917 000459 370,00
29/08/202520136 000968 422,4016130 000811 380,00
01/09/20257614 700391 502,5011521 000560 431,41
02/09/202511421 000555 526,508518 000476 660,00
03/09/202512722 500595 400,0018029 000768 620,00
04/09/202515429 000768 158,0516034 000903 380,00
05/09/202515930 000803 010,0016331 250838 820,00
08/09/202511720 000538 765,0022847 0001 271 120,00
09/09/20251010 000278 230,0018833 000919 440,00
10/09/202513429 000803 680,0011929 000808 873,35
11/09/202515428 000767 300,0014826 849737 466,45
12/09/202516430 000823 440,0016155 2501 520 280,00
15/09/202524247 0001 285 240,0014126 000715 170,00
16/09/202515332 514892 028,4624250 0001 373 325,00
17/09/202524645 2501 244 994,7522245 0001 241 405,00
18/09/20255511 500323 205,0020866 0001 858 704,58
19/09/202519241 0001 150 135,2615425 000702 187,50
22/09/202523944 2501 228 242,5017841 0001 140 140,00
23/09/202527447 5001 334 600,0025447 0001 322 590,16
24/09/202523748 2501 343 022,5024252 0001 449 291,88
25/09/202520948 0001 351 187,5024454 0001 522 760,00
26/09/202527256 0001 571 264,5525151 0001 432 638,54
29/09/202519336 0001 011 759,6826352 0001 465 480,54
30/09/202517431 000872 670,0024348 0001 358 490,00
01/10/202517437 0001 049 395,0019439 0001 110 871,36
02/10/202541 25036 335,0027373 0002 128 000,64
03/10/202514023 000670 580,006615 000440 420,00
06/10/202512124 000691 130,004210 000289 880,00
07/10/202510719 500567 825,00426 000175 920,00
08/10/202519440 5001 171 950,006210 500305 920,00
09/10/202513531 000887 490,0016734 000981 100,00
10/10/202511828 250815 025,0016928 500833 870,00
13/10/202518233 000947 014,0222345 0001 293 579,55
14/10/202525751 0001 454 811,0816231 000887 290,00
15/10/202510020 250582 640,0030455 0031 586 856,09
16/10/20259919 000548 466,5018642 0001 222 161,00
17/10/202521442 0001 223 740,0022240 0001 168 700,00
20/10/202518334 000996 480,0033055 0001 618 764,22
21/10/20259216 000476 155,0025250 0001 497 594,00
22/10/202529460 0001 809 901,8029663 0001 902 685,80
23/10/20259879 7002 062 112,004811 000287 745,00
24/10/202515498 0002 538 250,875011 000289 340,00
27/10/202517862 0001 580 740,0010021 000536 710,00
28/10/202515745 0001 126 500,00163 00075 370,00
29/10/202511740 058986 223,9851 00024 799,76
30/10/202512441 0001 009 130,0016335 000863 660,00
31/10/202516754 2011 330 572,6822247 0001 155 293,43
03/11/202518158 0001 423 660,0022640 000983 350,00
04/11/202517553 0001 275 690,0016840 000963 740,00
05/11/202512841 000978 405,0013840 000955 135,96
06/11/202512541 000968 660,006710 000237 970,00
07/11/202515351 0001 186 670,0021246 0001 070 912,56
10/11/202515357 0001 350 075,0026954 0001 281 579,15
11/11/20259831 000738 400,0022850 0001 192 357,31
12/11/202510640 000957 854,4625050 0001 202 913,48
13/11/202513550 5001 224 149,1227862 0001 504 159,21
14/11/202515857 0001 360 977,8419144 0001 052 005,75
17/11/202513650 0001 188 735,0013323 000549 230,00
18/11/202517160 0001 394 550,0022952 0001 209 680,00
19/11/202511442 000974 232,6924350 0001 162 602,50
20/11/202511840 000935 380,0019645 0001 053 910,00
21/11/20257229 000674 505,0017035 000821 490,00
24/11/202510037 000882 790,0026657 0001 362 899,97
25/11/202514151 0001 208 830,0032180 2501 908 554,45
26/11/202515658 0001 392 779,2337676 2501 833 772,50
27/11/202518457 0001 377 871,9927960 0001 451 212,50
28/11/202511937 000891 206,4620638 000915 816,63
01/12/202517082 5001 964 478,9817961 5131 465 886,52
02/12/202513945 0001 060 489,358216 000377 640,00
03/12/202521269 0001 603 414,0026169 0001 605 107,50
04/12/20254214 000331 500,0022752 0001 234 520,00
05/12/202517047 5001 123 346,309433 000782 375,10
08/12/202523258 0001 378 255,8015444 0001 048 727,02
09/12/202519563 0001 475 182,5912646 0001 078 670,00
10/12/202518566 5001 535 745,0021952 0001 201 452,72
11/12/202514253 0001 221 404,9519953 0001 222 652,00
12/12/202516935 500825 420,0016559 5001 387 115,00
15/12/202517538 013894 310,1114650 0001 177 210,00
16/12/202525770 1831 640 236,7119561 0001 426 915,00
17/12/202526958 0001 357 107,5026369 0001 617 210,43
18/12/202518040 000944 640,0016944 0001 040 072,42
19/12/202527257 0001 345 397,3517055 0001 299 862,57
22/12/202523043 2501 022 301,9816052 0001 230 704,04
23/12/202520648 0001 137 810,3113548 0001 138 391,10
24/12/202522747 5811 125 083,7416540 000946 857,28
29/12/202520248 0001 134 914,4019348 2231 141 523,28
30/12/20259018 000427 014,3617243 5001 034 135,00
31/12/202514640 000956 232,7011335 000837 255,70


