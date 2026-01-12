Dassault Systèmes : Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA

Communiqué de Presse
VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 12 janvier 2026
Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité conclu avec Oddo BHF SCA
Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Oddo BHF SCA mis en œuvre depuis le 7 janvier 2015 et mis à jour le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :
- 925 197 actions Dassault Systèmes, et
- 5 384 754,01 € en espèces.
Il est rappelé :
- qu’à l’ouverture du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre Dassault Systèmes, et
- 10 000 000 d’euros en espèces ;
- que, conformément à l’avenant du 26 octobre 2017, un apport complémentaire de 5 000 000 € a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 10 000 000 à 15 000 000 € .
- que, conformément à l’avenant du 13 décembre 2018, un apport complémentaire de 5 000 000 d’euros a été effectué, portant les moyens affectés au contrat de liquidité de 15 000 000 à 20 000 000 d’euros ;
- qu’à la signature du nouveau contrat de liquidité le 18 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 62 557 titres Dassault Systèmes, et
- 17 496 140,38 € en espèces ;
Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :
- 20 126 transactions à l’achat ;
- 22 371 transactions à la vente.
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 4 863 746 titres et 128 747 093 € à l’achat ;
- 4 796 309 titres et 128 114 812,54 € à la vente.
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions achats
|Dont nombre de titres achat
|Pour un montant de
|Nombre de transactions vente
|Dont nombre de titres vente
|Pour un montant de
|Total
|20 126
|4 863 746
|128 747 093
|22 371
|4 796 309
|128 114 812,54
|01/07/2025
|200
|35 000
|1 068 850,00
|217
|35 000
|1 071 748,48
|02/07/2025
|96
|19 000
|580 670,00
|301
|52 827
|1 634 548,75
|03/07/2025
|119
|22 000
|682 290,00
|191
|34 000
|1 058 735,00
|04/07/2025
|148
|29 000
|901 643,50
|165
|29 000
|903 670,10
|07/07/2025
|207
|40 000
|1 246 769,05
|252
|42 000
|1 311 417,30
|08/07/2025
|184
|37 000
|1 153 417,50
|240
|43 000
|1 344 340,00
|09/07/2025
|88
|30 000
|949 580,00
|339
|49 060
|1 555 781,65
|10/07/2025
|198
|38 000
|1 225 237,40
|260
|69 000
|2 236 435,00
|11/07/2025
|118
|33 000
|1 052 485,00
|52
|8 000
|256 230,00
|14/07/2025
|130
|36 000
|1 128 876,10
|208
|36 000
|1 130 489,00
|15/07/2025
|121
|35 000
|1 107 880,00
|267
|47 250
|1 498 575,00
|16/07/2025
|150
|35 000
|1 112 295,00
|180
|36 000
|1 147 516,52
|17/07/2025
|52
|13 000
|415 870,00
|185
|40 000
|1 283 770,00
|18/07/2025
|196
|45 000
|1 450 918,20
|149
|21 000
|679 730,00
|21/07/2025
|88
|22 000
|704 740,00
|115
|20 000
|641 490,00
|22/07/2025
|113
|34 000
|1 081 690,00
|156
|29 569
|942 412,65
|23/07/2025
|121
|37 500
|1 199 475,00
|263
|46 000
|1 474 126,10
|24/07/2025
|310
|71 000
|2 203 892,50
|204
|44 500
|1 441 274,52
|25/07/2025
|312
|47 000
|1 393 440,10
|46
|12 000
|356 980,00
|28/07/2025
|210
|33 250
|996 011,50
|112
|25 000
|750 920,24
|29/07/2025
|86
|18 000
|533 731,14
|44
|19 000
|564 890,00
|30/07/2025
|332
|51 000
|1 506 455,91
|65
|21 000
|624 490,00
|31/07/2025
|238
|40 000
|1 166 460,00
|61
|13 000
|381 000,00
|01/08/2025
|203
|40 000
|1 131 788,60
|-
|-
|-
|04/08/2025
|192
|34 000
|951 327,50
|174
|27 000
|756 599,10
|05/08/2025
|193
|36 000
|1 003 950,00
|152
|30 000
|837 780,00
|06/08/2025
|70
|14 000
|387 600,00
|30
|5 000
|139 210,00
|07/08/2025
|216
|37 000
|1 020 543,82
|214
|37 000
|1 022 117,50
|08/08/2025
|139
|26 250
|721 147,50
|126
|26 000
|715 050,86
|11/08/2025
|143
|21 000
|575 567,50
|96
|13 000
|357 650,00
|12/08/2025
|138
|24 000
|642 610,00
|10
|2 000
|54 430,00
|13/08/2025
|145
|22 186
|590 508,06
|142
|26 000
|692 414,51
|14/08/2025
|106
|19 000
|506 410,00
|96
|18 000
|480 480,00
|15/08/2025
|109
|22 000
|591 458,20
|207
|35 015
|943 365,30
|18/08/2025
|107
|20 000
|535 342,00
|82
|14 250
|382 195,00
|19/08/2025
|102
|21 000
|564 321,96
|244
|42 250
|1 138 306,45
|20/08/2025
|71
|12 000
|324 150,00
|163
|30 000
|813 590,00
|21/08/2025
|154
|26 360
|711 413,46
|62
|10 000
|270 627,26
|22/08/2025
|45
|10 000
|270 005,00
|172
|28 000
|757 441,34
|25/08/2025
|87
|13 400
|361 298,00
|82
|12 000
|324 030,00
|26/08/2025
|76
|11 600
|307 900,00
|27
|6 000
|159 645,00
|27/08/2025
|31
|5 200
|138 104,00
|143
|23 000
|613 450,00
|28/08/2025
|43
|6 800
|183 304,00
|99
|17 000
|459 370,00
|29/08/2025
|201
|36 000
|968 422,40
|161
|30 000
|811 380,00
|01/09/2025
|76
|14 700
|391 502,50
|115
|21 000
|560 431,41
|02/09/2025
|114
|21 000
|555 526,50
|85
|18 000
|476 660,00
|03/09/2025
|127
|22 500
|595 400,00
|180
|29 000
|768 620,00
|04/09/2025
|154
|29 000
|768 158,05
|160
|34 000
|903 380,00
|05/09/2025
|159
|30 000
|803 010,00
|163
|31 250
|838 820,00
|08/09/2025
|117
|20 000
|538 765,00
|228
|47 000
|1 271 120,00
|09/09/2025
|10
|10 000
|278 230,00
|188
|33 000
|919 440,00
|10/09/2025
|134
|29 000
|803 680,00
|119
|29 000
|808 873,35
|11/09/2025
|154
|28 000
|767 300,00
|148
|26 849
|737 466,45
|12/09/2025
|164
|30 000
|823 440,00
|161
|55 250
|1 520 280,00
|15/09/2025
|242
|47 000
|1 285 240,00
|141
|26 000
|715 170,00
|16/09/2025
|153
|32 514
|892 028,46
|242
|50 000
|1 373 325,00
|17/09/2025
|246
|45 250
|1 244 994,75
|222
|45 000
|1 241 405,00
|18/09/2025
|55
|11 500
|323 205,00
|208
|66 000
|1 858 704,58
|19/09/2025
|192
|41 000
|1 150 135,26
|154
|25 000
|702 187,50
|22/09/2025
|239
|44 250
|1 228 242,50
|178
|41 000
|1 140 140,00
|23/09/2025
|274
|47 500
|1 334 600,00
|254
|47 000
|1 322 590,16
|24/09/2025
|237
|48 250
|1 343 022,50
|242
|52 000
|1 449 291,88
|25/09/2025
|209
|48 000
|1 351 187,50
|244
|54 000
|1 522 760,00
|26/09/2025
|272
|56 000
|1 571 264,55
|251
|51 000
|1 432 638,54
|29/09/2025
|193
|36 000
|1 011 759,68
|263
|52 000
|1 465 480,54
|30/09/2025
|174
|31 000
|872 670,00
|243
|48 000
|1 358 490,00
|01/10/2025
|174
|37 000
|1 049 395,00
|194
|39 000
|1 110 871,36
|02/10/2025
|4
|1 250
|36 335,00
|273
|73 000
|2 128 000,64
|03/10/2025
|140
|23 000
|670 580,00
|66
|15 000
|440 420,00
|06/10/2025
|121
|24 000
|691 130,00
|42
|10 000
|289 880,00
|07/10/2025
|107
|19 500
|567 825,00
|42
|6 000
|175 920,00
|08/10/2025
|194
|40 500
|1 171 950,00
|62
|10 500
|305 920,00
|09/10/2025
|135
|31 000
|887 490,00
|167
|34 000
|981 100,00
|10/10/2025
|118
|28 250
|815 025,00
|169
|28 500
|833 870,00
|13/10/2025
|182
|33 000
|947 014,02
|223
|45 000
|1 293 579,55
|14/10/2025
|257
|51 000
|1 454 811,08
|162
|31 000
|887 290,00
|15/10/2025
|100
|20 250
|582 640,00
|304
|55 003
|1 586 856,09
|16/10/2025
|99
|19 000
|548 466,50
|186
|42 000
|1 222 161,00
|17/10/2025
|214
|42 000
|1 223 740,00
|222
|40 000
|1 168 700,00
|20/10/2025
|183
|34 000
|996 480,00
|330
|55 000
|1 618 764,22
|21/10/2025
|92
|16 000
|476 155,00
|252
|50 000
|1 497 594,00
|22/10/2025
|294
|60 000
|1 809 901,80
|296
|63 000
|1 902 685,80
|23/10/2025
|98
|79 700
|2 062 112,00
|48
|11 000
|287 745,00
|24/10/2025
|154
|98 000
|2 538 250,87
|50
|11 000
|289 340,00
|27/10/2025
|178
|62 000
|1 580 740,00
|100
|21 000
|536 710,00
|28/10/2025
|157
|45 000
|1 126 500,00
|16
|3 000
|75 370,00
|29/10/2025
|117
|40 058
|986 223,98
|5
|1 000
|24 799,76
|30/10/2025
|124
|41 000
|1 009 130,00
|163
|35 000
|863 660,00
|31/10/2025
|167
|54 201
|1 330 572,68
|222
|47 000
|1 155 293,43
|03/11/2025
|181
|58 000
|1 423 660,00
|226
|40 000
|983 350,00
|04/11/2025
|175
|53 000
|1 275 690,00
|168
|40 000
|963 740,00
|05/11/2025
|128
|41 000
|978 405,00
|138
|40 000
|955 135,96
|06/11/2025
|125
|41 000
|968 660,00
|67
|10 000
|237 970,00
|07/11/2025
|153
|51 000
|1 186 670,00
|212
|46 000
|1 070 912,56
|10/11/2025
|153
|57 000
|1 350 075,00
|269
|54 000
|1 281 579,15
|11/11/2025
|98
|31 000
|738 400,00
|228
|50 000
|1 192 357,31
|12/11/2025
|106
|40 000
|957 854,46
|250
|50 000
|1 202 913,48
|13/11/2025
|135
|50 500
|1 224 149,12
|278
|62 000
|1 504 159,21
|14/11/2025
|158
|57 000
|1 360 977,84
|191
|44 000
|1 052 005,75
|17/11/2025
|136
|50 000
|1 188 735,00
|133
|23 000
|549 230,00
|18/11/2025
|171
|60 000
|1 394 550,00
|229
|52 000
|1 209 680,00
|19/11/2025
|114
|42 000
|974 232,69
|243
|50 000
|1 162 602,50
|20/11/2025
|118
|40 000
|935 380,00
|196
|45 000
|1 053 910,00
|21/11/2025
|72
|29 000
|674 505,00
|170
|35 000
|821 490,00
|24/11/2025
|100
|37 000
|882 790,00
|266
|57 000
|1 362 899,97
|25/11/2025
|141
|51 000
|1 208 830,00
|321
|80 250
|1 908 554,45
|26/11/2025
|156
|58 000
|1 392 779,23
|376
|76 250
|1 833 772,50
|27/11/2025
|184
|57 000
|1 377 871,99
|279
|60 000
|1 451 212,50
|28/11/2025
|119
|37 000
|891 206,46
|206
|38 000
|915 816,63
|01/12/2025
|170
|82 500
|1 964 478,98
|179
|61 513
|1 465 886,52
|02/12/2025
|139
|45 000
|1 060 489,35
|82
|16 000
|377 640,00
|03/12/2025
|212
|69 000
|1 603 414,00
|261
|69 000
|1 605 107,50
|04/12/2025
|42
|14 000
|331 500,00
|227
|52 000
|1 234 520,00
|05/12/2025
|170
|47 500
|1 123 346,30
|94
|33 000
|782 375,10
|08/12/2025
|232
|58 000
|1 378 255,80
|154
|44 000
|1 048 727,02
|09/12/2025
|195
|63 000
|1 475 182,59
|126
|46 000
|1 078 670,00
|10/12/2025
|185
|66 500
|1 535 745,00
|219
|52 000
|1 201 452,72
|11/12/2025
|142
|53 000
|1 221 404,95
|199
|53 000
|1 222 652,00
|12/12/2025
|169
|35 500
|825 420,00
|165
|59 500
|1 387 115,00
|15/12/2025
|175
|38 013
|894 310,11
|146
|50 000
|1 177 210,00
|16/12/2025
|257
|70 183
|1 640 236,71
|195
|61 000
|1 426 915,00
|17/12/2025
|269
|58 000
|1 357 107,50
|263
|69 000
|1 617 210,43
|18/12/2025
|180
|40 000
|944 640,00
|169
|44 000
|1 040 072,42
|19/12/2025
|272
|57 000
|1 345 397,35
|170
|55 000
|1 299 862,57
|22/12/2025
|230
|43 250
|1 022 301,98
|160
|52 000
|1 230 704,04
|23/12/2025
|206
|48 000
|1 137 810,31
|135
|48 000
|1 138 391,10
|24/12/2025
|227
|47 581
|1 125 083,74
|165
|40 000
|946 857,28
|29/12/2025
|202
|48 000
|1 134 914,40
|193
|48 223
|1 141 523,28
|30/12/2025
|90
|18 000
|427 014,36
|172
|43 500
|1 034 135,00
|31/12/2025
|146
|40 000
|956 232,70
|113
|35 000
|837 255,70
