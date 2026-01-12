Investeringsforeningen PortfolioManager ophæver suspendering af handel med afdelinger

I fortsættelse af tidligere offentliggjort meddelelse, skal det herved meddeles, at Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om at ophæve midlertidig suspension af handel for følgende andelsklasser:
|Afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager
|Fondskode
|Shortname
|Climate Transition Bonds, kl n
|DK0063179445
|PMICTBKLN
|Petersen & Partners Grønne Obligationer
|DK0060951275
|PMIPPO
|Petersen & Partners Globale Aktier Future World KL
|DK0061294634
|PMIGAF
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, adm. direktør Jan Steen Ahlberg på telefon 38 42 21 42.