Investeringsforeningen PortfolioManager ophæver suspendering af handel med afdelinger

I fortsættelse af tidligere offentliggjort meddelelse, skal det herved meddeles, at Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om at ophæve midlertidig suspension af handel for følgende andelsklasser:

Afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager Fondskode Shortname Climate Transition Bonds, kl n DK0063179445 PMICTBKLN Petersen & Partners Grønne Obligationer DK0060951275 PMIPPO Petersen & Partners Globale Aktier Future World KL DK0061294634 PMIGAF





Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, adm. direktør Jan Steen Ahlberg på telefon 38 42 21 42.