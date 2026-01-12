Investeringsforeningen PortfolioManager ophæver suspendering af handel med afdelinger

I fortsættelse af tidligere offentliggjort meddelelse, skal det herved meddeles, at Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om at ophæve midlertidig suspension af handel for følgende andelsklasser:

Afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManagerFondskodeShortname
Climate Transition Bonds, kl nDK0063179445PMICTBKLN
Petersen & Partners Grønne Obligationer DK0060951275PMIPPO
Petersen & Partners Globale Aktier Future World KLDK0061294634PMIGAF



 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, adm. direktør Jan Steen Ahlberg på telefon 38 42 21 42.

 


