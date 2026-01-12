CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR

|Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
|Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
|Présentation agrégée par Jour et par Marché
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Devise
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix unitaire
|Marché (MIC Code)
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-01-05
|FR0010483768
|EUR
|1306
|29,163044
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-01-06
|FR0010483768
|EUR
|2452
|28,929698
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-01-07
|FR0010483768
|EUR
|1249
|28,872566
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-01-08
|FR0010483768
|EUR
|1225
|28,551800
|XPAR
|Credit Agricole Brie Picardie
|969500FYEXW795NPJO79
|2026-01-09
|FR0010483768
|EUR
|3107
|28,624255
|XPAR
Pièce jointe