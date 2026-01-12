Déclaration hebdomadaire des transactions sur CCI 2026 01 05 - 2026 01 09

 | Source: CRCAM TOULOUSE 31 CRCAM TOULOUSE 31

       

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31

Siège Social : 6-7 Place Jeanne d’Arc – 31000 TOULOUSE
SIREN 776 916 207  RCS TOULOUSE

Société Coopérative à capital variable créée le 18 janvier 1901, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier.
Établissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Société de courtage d'assurances.
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.

Programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale du 28 Mars 2025

Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d’investissement propres réalisées le 05/01/2026 au 09/01/2026


 Pas de rachat de CCI réalisé au cours de cette semaine

Présentation agrégée par Jour et par Marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
       

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
            


 


 

 

Pièce jointe


Déclaration hebdomadaire des transactions sur CCI 2026 01 05- 2026 01 09

