La passe à la relève Kruger célèbre 6 ans d’engagement pour offrir à plus d’enfants l’accès au hockey partout au Canada

Depuis 2020, La passe à la relève Kruger a versé plus d’un million de dollars aux associations canadiennes de hockey mineur.

Produits Kruger s’est associé aux étoiles canadiennes du hockey Matthew Schaefer, Marie-Philip Poulin et Hayley Wickenheiser pour rallier les Canadiens à la cause.

TORONTO, 12 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits Kruger, le principal fabricant canadien de papier Cashmere®, Purex®, Scotties®, SpongeTowels® et Bonterra™, est fier d’annoncer la 6e année du programme La passe à la relève Kruger, poursuivant sa mission de soutenir les Canadiens sur la glace et au-delà. Une fois de plus, ils font appel à des joueurs et joueuses de hockey vedettes qui serviront d’ambassadeurs et ambassadrice du programme pour démontrer comment le pouvoir d’une passe décisive a contribué à leur parcours.

Depuis son lancement en 2020, La passe à la relève Kruger a fièrement contribué à rendre le hockey plus accessible et inclusif pour les jeunes partout au pays, en versant plus de 1 million de dollars afin de donner à davantage d’enfants la chance de pratiquer le sport national du Canada. Le programme a soutenu plus de 50 associations canadiennes de hockey mineur et aidé plus de 1 500 familles à surmonter les obstacles financiers qui empêchent les enfants de chausser les patins. Les bénéficiaires passés incluent des communautés diversifiées, allant des associations pour filles et garçons aux associations de parahockey et de hockey sonore.

« Dépasser le cap du million de dollars est une réalisation dont nous sommes extrêmement fiers », a déclaré Susan Irving, chef du marketing chez Produits Kruger. « Nos marques, dont Cashmere®, Purex®, Scotties®, SpongeTowels® et Bonterra™, font partie du quotidien des Canadiens au-delà de la glace, et grâce à La passe à la relève Kruger, nous aidons aussi les familles à aller sur la glace. Il s’agit de soutenir les communautés de toutes les façons possibles – à la maison comme à l’aréna, là où nous savons que les familles se rassemblent et créent des souvenirs de hockey qui durent toute une vie. »

Des études mandatées et précédemment publiées par Produits Kruger, en partenariat avec Maru Public ont révélé que plus des trois quarts (78 %) des Canadiens sondés ne considèrent pas le hockey comme un sport abordable pour la plupart des familles, et 89 % ont déclaré que le coût de la pratique du hockey, davantage que celui des autres sports, a un impact important sur la capacité des parents à inscrire leurs enfants.

Les Canadiens sont invités à proposer en ligne la candidature d’une association de hockey mineur pour avoir la chance de recevoir jusqu’à 100 000 $ de financement. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 22 février 2026. Cette année, Produits Kruger s’engage à verser un total de 200 000 $ de financement : cinq associations régionales recevront chacune 25 000 $, et un grand gagnant recevra 75 000 $ supplémentaires, à l’issu d’un vote public en avril 2026.

L’association North Halton Girls Hockey Association, lauréate du grand prix de l’année dernière, a utilisé son financement pour offrir des programmes et des initiatives visant à initier les filles au hockey et à les motiver à poursuivre ce sport. Cela comprenait des séances gratuites d’apprentissage des bases, la réduction des frais d’inscription et la mise en place de services de traduction pour éliminer les barrières linguistiques pour les enfants nouvellement arrivés au Canada.

Les ambassadeurs de La passe à le relève Kruger rallient les Canadiens

Cette année, le programme unit des joueurs de hockey canadiens influents pour promouvoir l’accessibilité et l’inclusion dans notre sport national. Chaque ambassadeur connait le pouvoir d’une passe décisive – et aujourd’hui, ils redonnent au suivant afin d’aider plus d’enfants à accéder au sport et inspirer la prochaine génération à faire de même. Les ambassadeurs du programme sont :

Matthew Schaefer, premier choix au repêchage de la LNH 2025 et triple médaillé d’or avec Équipe Canada

premier choix au repêchage de la LNH 2025 et triple médaillé d’or avec Équipe Canada Marie-Philip Poulin, quadruple médaillée olympique et triple championne du monde

quadruple médaillée olympique et triple championne du monde Hayley Wickenheiser, quintuple médaillée olympique et membre du Temple de la renommée du hockey



« J’ai eu la chance de jouer au hockey dès mon plus jeune âge et certains de mes plus beaux souvenirs viennent de mon temps passé à jouer au hockey mineur en grandissant, mais je sais que tous les enfants n’ont pas la même opportunité. C’est pourquoi je m’associe au programme La passe à la relève Kruger en tant qu’ambassadeur, afin de contribuer à sa mission : éliminer les obstacles et permettre à plus d’enfants de pratiquer ce sport », a déclaré Matthew Schaefer en devenant ambassadeur de La passe à la relève Kruger.

Les ambassadeurs inviteront les Canadiens à nommer et à voter pour les associations de hockey mineur qui montrent le mieux comment elles contribuent à rendre le hockey plus accessible et inclusif pour tous dans leur communauté.

« Soutenir et constater l’impact des programmes communautaires axés sur l’inclusivité est important pour moi », a déclaré l’icône du hockey Marie-Philip Poulin. « C’est pourquoi je suis fière de revenir comme ambassadrice du programme La passe à la relève Kruger afin de contribuer à rendre le sport plus inclusif et à amener davantage d’enfants sur la glace, y compris dans ma province natale, le Québec. »

Hayley Wickenheiser, ambassadrice de retour pour le programme La passe à la relève Kruger et quintuple médaillée olympique, a pu constater directement les besoins et l’impact du programme.

« En grandissant, j’ai eu la chance d’être entourée de personnes qui m’ont donné ce petit coup de pouce supplémentaire, qu’il s’agisse d’un entraîneur qui croyait en moi ou d’une communauté qui m’a aidée à rester sur la glace. Ces moments ont façonné ma carrière et ma vie. C’est pourquoi les programmes comme La passe à la relève Kruger sont si importants. Ils vont bien au-delà du hockey : ils donnent aux enfants la même chance que j’ai eue de rêver en grand et de vivre leur amour du hockey. »

Comment les Canadiens peuvent-ils soumettre la candidature d’une association de hockey mineur ?

Proposez la candidature d’une association de hockey mineur sur PasseALaReleveKruger.ca avant le 22 février 2026 .

d’une association de hockey mineur sur avant le . Votez pour le grand gagnant en avril 2026.

Plus d’informations sur La passe à la relève Kruger

Q: Qu’est-ce que La passe à la relève Kruger ?

R: La passe à la relève Kruger est une initiative annuelle de financement de 200 000 $ qui accorde des subventions aux associations de hockey mineur au Canada. Cet argent sert directement à réduire les frais d’inscription afin que davantage d’enfants puissent accéder au sport national du Canada. Maintenant à sa 6e année, La passe à la relève Kruger a versé plus de 1 million de dollars pour rendre le hockey plus accessible et inclusif. Produits Kruger, le principal fabricant canadien de papier Cashmere®, Purex®, Scotties®, SpongeTowels® et Bonterra™, a créé La passe à la relève Kruger en 2020, pendant la pandémie, pour offrir un soutien financier aux familles canadiennes de hockey qui avaient besoin d’assistance au-delà de la glace afin de permettre à plus d’enfants de pratiquer le hockey.



Q: Comment fonctionne le programme ?

R: Produits Kruger a créé La passe à la relève Kruger pour sensibiliser et rendre le hockey plus accessible aux jeunes au Canada. Via le site web de La passe à la relève Kruger, www.passealarelevekruger.ca, les associations de hockey peuvent être nominées par des membres de leur communauté et recevoir jusqu’à 100 000 $. Une fois les candidatures soumises, un jury sélectionnera un total de cinq associations gagnantes qui recevront chacune un don de 25 000 $. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 22 février 2026. Les cinq associations bénéficiaires de La passe à la relève Kruger seront ensuite admissibles au grand prix, une subvention supplémentaire de 75 000 $. Le grand gagnant sera déterminé par le public canadien, qui sera invité à voter pour l’association de leur choix au début du mois d’avril 2026.

Q: Quel a été l’impact du programme jusqu’à présent ?

R: La passe à la relève Kruger a été lancée en 2020 pour aider les familles canadiennes ayant besoin d’assistance au-delà de la glace. Depuis, La passe à la relève Kruger a versé plus d’un million de dollars à plus de 50 associations de hockey partout au pays, aidant plus de 1 500 familles canadiennes à accéder au hockey et être de la partie.

Q: Qui peut proposer la candidature d’une association de hockey ?

R: Tout le monde peut proposer la candidature d’une association de hockey! Que vous soyez un joueur ou une joueuse, un parent dont l’enfant joue au hockey, un entraîneur, un bénévole, une personne de la communauté ou que vous représentiez une association de hockey, vous pouvez proposer une association que vous jugez méritante. Les Canadiens peuvent dès maintenant visiter passealarelevekruger.ca pour proposer la candidature d’associations de hockey mineur méritantes jusqu’au 22 février 2026

Q: Quel est le grand prix de La passe à la relève Kruger ?

R: Le grand prix est une subvention supplémentaire de 75 000$, accordée à l’une des associations bénéficiaires de La passe à la relève Kruger, afin d’encourager davantage d’enfants à jouer au hockey en développant des solutions qui contribuent à éliminer des obstacles et à rendre le sport plus accessible, inclusif et équitable pour tous. Le grand gagnant sera déterminé par le public canadien, qui sera invité à voter pour l’association la plus méritante au début du mois d’avril 2026.

Q: Où peut-on trouver plus d’informations sur La passe à la relève Kruger ?

A: Des informations supplémentaires, ainsi que les critères de nomination et de sélection, sont disponibles sur www.passealarelevekruger.ca .

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier tissu de qualité pour usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra™. Produits Kruger compte environ 2 200 employés et exploite neuf sites de production certifiés FSC® COC (FSC C-104904) au Canada.

