La grande fête du popcorn au Canada : Cineplex étend la Journée internationale du popcorn à quatre jours

TORONTO, 12 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus importante société de médias et de divertissement au Canada, Cineplex (TSX : CGX) transforme la Journée internationale du popcorn en une grande célébration. Du 16 au 19 janvier, les membres Scène+ pourront profiter de l’un des plus grands plaisirs du cinéma, puisqu’un popcorn de petit format leur sera remis GRATUITEMENT à l’achat d’un billet valide dans les cinémas Cineplex partout au pays.

« Le popcorn n’est pas seulement une grignotine, il fait partie intégrante des sorties au cinéma, affirme Sara Moore, directrice du marketing chez Cineplex. Cette année, nous le mettons à l’honneur en soulignant la Journée internationale du popcorn comme jamais auparavant, soit en offrant aux membres Scène+ du popcorn gratuit pendant quatre jours. »

Pour les cinéphiles, le popcorn a toujours été l’accompagnement idéal pour regarder un film. En 2025, il a été consommé encore plus qu’en 2024 chez Cineplex, où il demeure la grignotine préférée du public. Et l’on n’a pas que mangé le popcorn, on l’a célébré. La clientèle de Cineplex a découvert en 2025 de nouvelles façons de le déguster grâce à des produits dérivés de films, comme les 30 modèles de seaux à popcorn inspirés de franchises populaires.

Les seaux inspirés du populaire Un film Minecraft, dont le contenant Poulet chevauché vendu lors du premier weekend à l’affiche du film, ont représenté 22 % des ventes totales de seaux à popcorn en 2025. Parmi les autres produits dérivés, on retrouve le contenant Galactus du film Les 4 Fantastiques (le plus grand seau à popcorn de tous les temps), le contenant tête de Freddy de Cinq nuits chez Freddy et le contenant à popcorn bulle de Glinda (avec DEL) de Wicked : Pour de bon.

Aujourd’hui, Cineplex invite les adeptes à célébrer leur amour pour cette grignotine emblématique lors des Journées internationales du popcorn, un événement étendu sur quatre jours. Les membres Scène+ ayant un billet valide pour une séance le 16, 17, 18 ou 19 janvier 2026 n’ont qu’à présenter leur carte de membre au comptoir alimentaire la journée de leur séance pour obtenir gratuitement un sac de petit format du célèbre popcorn de Cineplex.

Rendez-vous au www.sceneplus.ca pour devenir membre Scène+ et au www.cineplex.com/JourneesInternationalesDuPopcorn ou sur l’appli Cineplex pour choisir des billets pour une séance pendant les Journées internationales du popcorn, du 16 au 19 janvier.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d’invités la possibilité de s’évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 171 cinémas et établissements de divertissement. En plus d’être l’exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus novateur au pays, Cineplex possède aussi des entreprises à succès : destinations préférées au pays dans la catégorie « restauration et divertissement » (The Rec Room), complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), emplacements regroupant cinéma, jeux, restauration et spectacles sous un même toit (Junxion), médias cinématographiques (Cineplex Média), programmation cinéma complémentaire (Événements Cineplex) et distribution cinématographique (Cineplex Pictures). Cineplex est en outre partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d’offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d’être reconnue comme possédant l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

