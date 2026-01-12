Kaldalón hf.: Reglubundin kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Í viku 2 árið 2026 keypti Kaldalón hf. enga hluti í endurkaupaáætlun sem tilkynnt var um í kauphöll þann 6. janúar 2026.
Endurkaup núna samkvæmt áætluninni munu að hámarki ná 9.000.000 hluta, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði ekki meiri en kr. 250.000.000. Framkvæmd áætlunarinnar hófst miðvikudaginn 7. janúar og mun áætlun vera í gildi þar til öðru hvoru framangreindra viðmiða um magn eða fjárhæð er náð, en þó ekki lengur en til 2. mars 2026.
Kaldalón hf. átti 21.002.721 hluti í upphafi endurkaupaáætlunar og á í lok viku 2 árið 2026 alls 21.002.721 hluti eða sem nemur 1,93% af útgefnum hlutum í félaginu.
Kaldalón hefur enga hluti keypt samkvæmt endurkaupaáætlun sem tilkynnt var um í kauphöll þann 6. janúar.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sem hefur lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052/EB sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupáætlanir.
Nánari upplýsingar veitir,
Jón Þór Gunnarsson, forstjóri
jon.gunnarsson@kaldalon.is