Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det fjärde kvartalet 2025

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det fjärde kvartalet 2025 tisdagen den 27 januari 2026 klockan 07.30.

Samma dag klockan 09.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten.

Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller via internet. De bilder som används under presentationen kommer finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen.

Om du önskar delta via webcasten går du in på nedan länk.

Länk till webbsändningen

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Länk till telekonferens

Presentation och inspelning kommer finnas tillgängligt på HMS webbplats efter telefonkonferensen.

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 69 83

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom Industriell ICT (Industrial Information & Communication Technology) och sysselsätter mer än 1 100 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 059 MSEK under 2024 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications

