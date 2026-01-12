Kitron ASA: Gjennomføring av kjøp av DeltaNordic og utstedelse av vederlagsaksjer

(2026-01-12) Det vises til børsmeldingen fra Kitron ASA ("Selskapet" eller "Kitron") den 19. november 2025 om inngåelse av avtale om, gjennom datterselskapet Kitron Holding AB, å kjøpe DeltaNordic AB ("Transaksjonen"). Som opplyst i nevnte melding, vil kjøpesummen for aksjene i DeltaNordic AB delvis gjøres opp ved utstedelse av Kitron-aksjer for SEK 150 millioner.

I forbindelse med gjennomføring av Transaksjonen har Kitrons styre i dag vedtatt å utstede 2,299,612 nye aksjer til selgerne i henhold til eksisterende styrefullmakt til å utstede nye aksjer gitt av Selskapets ordinære generalforsamling avholdt 24. april 2025.

1,192,927 av vederlagsaksjene er underlagt en bindingsperiode på 12 måneder og 1,106,685 vederlagsaksjer er underlagt en bindingsperiode på 6 måneder i henhold til vilkårene i aksjekjøpsavtalen.

Etter registrering av kapitalforhøyelsen knyttet til vederlagsaksjene i Foretaksregisteret, vil Selskapet ha en aksjekapital på NOK 21,870,247.10 fordelt på 218,702,471 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, president og CEO, tlf. +47 948 40 850

Cathrin Nylander, CFO, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 3 000 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

