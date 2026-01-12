Djurslands Bank opjusterer forventningen til resultatet for 2025 og melder ud om forventningen til 2026

Fondsbørsmeddelelse 2/2026

Djurslands Bank opjusterer forventningen til årets resultat før skat til niveauet 328-330 mio. kr. fra det i fondsbørsmeddelelse 52/2025 af 9. oktober 2025 udmeldte niveau på 285-315 mio. kr. Baggrunden er højere aktivitetsniveau end forventet, en positiv udvikling i bankens egenbeholdning og et fortsat lavt behov for nedskrivninger.

Djurslands Banks årsrapport for 2025 offentliggøres som planlagt den 4. februar 2026.

For 2026 forventes et resultat før skat i niveauet 240-280 mio. kr. I forventningen til 2026 er indarbejdet, at banken i forhold til 2025 forudser en nedgang i netto rente- og gebyrindtægter og et lavere afkast på bankens egenbeholdning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til adm. direktør Sigurd Bohlbro Simmelsgaard på telefon 8630 3148.

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO





