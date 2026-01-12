L’Indice des dettes à la consommation de MNP révèle que les Canadiens anticipent une année 2026 difficile

CALGARY, Alberta, 12 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens se préparent à une année 2026 marquée par des difficultés financières, alors que 71 % d’entre eux prévoient une augmentation du coût de la vie. Si l’on se fie au plus récent Indice des dettes à la consommation de MNP, ce pessimisme s’étend bien au-delà des prix et reflète un sentiment généralisé que la situation économique va se dégrader.

« De nombreux Canadiens croient que les finances des ménages seront mises à rude épreuve, ce qui risque d’accentuer les inquiétudes liées à la sécurité économique au cours de l’année à venir », affirme Grant Bazian, président de MNP Ltée, le plus grand cabinet spécialisé en insolvabilité au pays. « Ils s’attendent à une détérioration plutôt qu’à une amélioration de la plupart des aspects de leur vie quotidienne en 2026. »

La majorité des gens au pays prévoient un déclin de l’économie dans son ensemble (59 %), et ils sont autant à anticiper une baisse de l’abordabilité des logements (59 %). Une forte proportion s’attend aussi à une hausse des pressions découlant des taux d’intérêt et de l’inflation (54 %), du chômage et du marché de l’emploi (52 %), ainsi que de la relation entre le Canada et les États-Unis (51 %). Les Canadiens sont nombreux à juger probable une hausse des impôts (53 %), et environ la moitié d’entre eux pense que les coûts de transport (50 %) et de santé (48 %) vont augmenter. Près de deux tiers des répondants s’inquiètent de la montée de la pauvreté et des inégalités (62 %), ainsi que de l’aggravation de la dette et du déficit publics (66 %).

Bien que les préoccupations soient importantes en ce début d’année, il y a tout de même une raison d’être optimiste. En effet, depuis le dernier trimestre, l’Indice des dettes à la consommation de MNP a augmenté de un point pour s’établir à 87 points. Pour la première fois depuis sa création, l’Indice termine décembre en hausse, mettant fin à des années de tendance négative.

Deux répondants sur cinq (41 %) déclarent qu’ils sont chaque mois à 200 $ ou moins de l’insolvabilité, ce qui représente une baisse de 7 points par rapport au trimestre dernier. Il s’agit du résultat le plus faible enregistré depuis la fin de la pandémie. En moyenne, les Canadiens disposent de 907 $ à la fin du mois, une augmentation de 163 $ par rapport au trimestre précédent. Bien que ces gains suggèrent un certain répit financier, moins de la moitié d’entre eux (47 %) disposent d’un fonds d’urgence couvrant leurs dépenses pour une période de six mois, ce qui rend vulnérables de nombreux ménages.

« Sous l’effet d’une pression financière soutenue, les Canadiens choisissent soit d’agir, soit de fuir les dettes. Leur réaction dépend souvent de la latitude qu’ils estiment posséder, souligne M. Bazian. Certaines personnes disposent désormais d’une meilleure marge de manœuvre, ce qui leur permet de s’adapter et de trouver des solutions. D’autres, par contre, continuent d’éviter l’endettement en raison de l’incertitude économique persistante. »

Face à des pressions financières grandissantes, les Canadiens ne réagissent pas tous de la même façon. En effet, près de trois personnes sur cinq (59 %) décident de prendre les choses en main : elles revoient leur budget (43 %), consolident leurs dettes (12 %) ou font appel à un conseiller financier (11 %). Cependant, près d’un tiers (32 %) choisissent de fuir la réalité : elles évitent de penser à leurs finances (12 %), esquivent les discussions sur l’argent (15 %) ou se tournent vers le crédit pour payer leurs dépenses essentielles (17 %). Plus d’une personne sur 10 (15 %) fige face à un stress financier, ignorant par où commencer.

« Beaucoup de Canadiens fuient leurs problèmes d’argent, mais cette stratégie ne procure qu’un répit illusoire, affirme M. Bazian. Ignorer les factures, éviter les discussions financières ou recourir davantage au crédit peut réduire le stress sur le coup, mais ces habitudes permettent souvent aux problèmes de s’accumuler en arrière-plan, ce qui complique la reprise en main. »

Les Canadiens âgés de 18 à 34 ans sont les plus enclins à choisir la fuite (51 %) lorsqu’ils sont confrontés à un stress financier. Un tiers des personnes dont les revenus sont inférieurs à 40 000 $ font de même (34 %). Les 18-34 ans sont aussi les plus susceptibles de se sentir paralysés financièrement (23 %) et d’éviter de parler d’argent (22 %).

Les taux d’intérêt continuent de peser lourdement sur la population canadienne, même si la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 %. Près de deux répondants sur trois (64 %, +1 point) ont désespérément besoin de les voir diminuer. Presque la moitié des personnes sondées (48 %, +4 points) s’inquiètent toujours de leur capacité à rembourser leurs dettes, même si les taux d’intérêt devaient baisser davantage. Plus de deux personnes sur cinq (44 %, +2 points) craignent qu’une hausse des taux d’intérêt les conduise à la faillite.

« Même si la situation d’endettement s’améliore pour certains Canadiens, l’incertitude persiste quant à l’année à venir, surtout chez ceux qui croulent sous les dettes, indique M. Bazian. En raison des problèmes d’abordabilité qui perdurent et du coût d’emprunt élevé, ces ménages n’ont pratiquement aucune marge de manœuvre. »

Bien que les préoccupations concernant les coûts, les dettes et l’année à venir soient largement répandues, à peine un peu plus de 1 Canadien sur 10 (11 %) a fait appel à des services professionnels pour atténuer la pression financière.

Ces constatations vont dans le même sens qu’un récent avis aux consommateurs publié conjointement par le Bureau du surintendant des faillites (BSF) et l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR). On y souligne que le stress et la stigmatisation peuvent freiner les Canadiens dans leur démarche pour obtenir de l’aide et retarder l’accès aux conseils de syndics autorisés en insolvabilité.

« Trop de gens essaient de surmonter leurs difficultés financières seuls. Les syndics autorisés en insolvabilité sont des professionnels réglementés qui aident les personnes endettées à comprendre les options qui s’offrent à elles et à prendre des décisions éclairées pour retrouver la tranquillité d’esprit », explique M. Bazian.

Les syndics autorisés en insolvabilité sont les seuls professionnels sous réglementation fédérale pouvant offrir aux gens des solutions à l’endettement afin de les en libérer, notamment la proposition de consommateur et la faillite, et de faire cesser immédiatement les appels désagréables des créanciers.

« Il est important de savoir que les conseils pour gérer les dettes ne se valent pas tous, affirme M. Bazian. Les personnes éprouvant des difficultés financières peuvent être vulnérables à la désinformation ou aux promesses de solutions rapides. En faisant appel à un professionnel chevronné, les Canadiens peuvent bénéficier de conseils objectifs qui tiennent compte de leur situation financière. »

L’équipe de syndics autorisés en insolvabilité de MNP offre des consultations gratuites aux Canadiens aux prises avec de sérieux problèmes financiers. Elle a comme mandat de leur fournir des conseils impartiaux, de les aider à mieux comprendre leurs droits et de les orienter vers la meilleure voie à suivre.

À propos de MNP Ltée

MNP Ltée, division du cabinet comptable national MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l., est le plus important groupe de professionnels en insolvabilité au Canada. Depuis plus de 50 ans, son équipe chevronnée de conseillers et de syndics autorisés en insolvabilité travaille avec les particuliers pour les aider à surmonter leurs difficultés financières et à reprendre leurs finances en main. Comptant plus de 240 bureaux d’un océan à l’autre, MNP aide chaque année des milliers de Canadiens aux prises avec d’importants problèmes d’endettement. Visitez notre site Web au MNPdettes.ca pour communiquer avec un syndic autorisé en insolvabilité ou utiliser gratuitement nos outils d’autoévaluation de l’endettement. Abonnez-vous à notre capsule Parlons dettes en trois minutes pour obtenir régulièrement des conseils pratiques sur la gestion des dettes et les finances personnelles.

À propos de l’Indice des dettes à la consommation de MNP

L’Indice des dettes à la consommation de MNP permet de prendre le pouls des Canadiens à l’égard de leur endettement, en plus de mesurer leur capacité à payer leurs factures et à faire face aux imprévus et aux hausses de taux d’intérêt sans risquer l’insolvabilité. Réalisé par Ipsos et mis à jour chaque trimestre, cet indice est l’un des baromètres les plus fiables de la situation financière des Canadiens.

Maintenant à sa 35e édition, l’Indice a connu une hausse de un point depuis le dernier trimestre pour ressortir à 87 points. Consultez MNPdettes.ca pour en savoir plus.

Les résultats du sondage ont été compilés par Ipsos, pour le compte de MNP Ltée, entre le 28 novembre et le 1er décembre 2025. Dans le cadre de ce sondage, un échantillon de 2 001 Canadiens d’au moins 18 ans ont été interrogés. Une pondération visant à équilibrer les données démographiques a ensuite été réalisée pour s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats représentatifs de l’ensemble de la population. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats se situent à plus ou moins 2,7 points de pourcentage, 19 fois sur 20, de ceux qui auraient été obtenus si tous les adultes canadiens avaient pris part au sondage. L’intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d’autres types d’erreurs, notamment l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.

