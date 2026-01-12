Lysander Funds annonce l’inscription en bourse de parts de série FNB du Fonds d’obligations de sociétés valeur américain Canso Lysander

TORONTO, 12 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lysander Funds Limited (« Lysander ») a le plaisir d’annoncer le lancement d’une série de parts de fonds négociés en bourse (la « série FNB ») du Fonds d’obligations de sociétés valeur américain Canso Lysander (le « Fonds »). Le gestionnaire de portefeuille du Fonds est Canso Investment Counsel Ltd. (« Canso »). La négociation des parts de série FNB du Fonds commencera aujourd’hui à la Bourse de Toronto (la « TSX »), sous le symbole « LYUV.U », et celles-ci ne seront offertes qu’en dollars américains. L’introduction de cette série FNB permettra aux investisseurs et aux conseillers en placement d’avoir accès au Fonds au moyen de parts inscrites à la cote de la TSX.

« Il s’agit d’un nouveau pas dans l’évolution des produits de Lysander. Grâce au placement de parts cotées du Fonds d’obligations de sociétés valeur américain Canso Lysander, nous sommes ravis d’élargir l’accès à l’une de nos stratégies clés, étant conscients que certains investisseurs et conseillers préfèrent investir dans des FNB », a déclaré Richard Usher-Jones, président de Lysander.

En plus des parts de série FNB, le Fonds offre des parts d’organismes de placement collectif de série A, de série F et de série O.

Le Fonds vise à procurer une croissance du rendement du capital à long terme, composé de revenu et de certains gains en capital, principalement au moyen de placements en titres de créance et en titres du marché monétaire américains libellés en dollars américains ou couverts par rapport au dollar américain au moyen de contrats de change à terme.

Pour obtenir plus de détails sur le Fonds, visitez le site www.lysanderfunds.com.

Au sujet de Lysander Funds Limited

Lysander est un gestionnaire de fonds d’investissement indépendant faisant affaire avec des gestionnaires de portefeuille chevronnés et indépendants afin d’offrir des stratégies de placement ciblées aux investisseurs canadiens.

L’objectif de Lysander est d’accroître la richesse de tous les Canadiens et de procurer aux conseillers et aux investisseurs de l’information et une expertise afin de les aider à prendre des décisions de placement judicieuses.

Au sujet de Canso Investment Counsel Ltd.

Constituée en 1997, Canso Investment Counsel Ltd. est une société de gestion de portefeuille indépendante axée sur la sélection de titres suivant une méthode ascendante et sur la recherche fondamentale d’analyse de la solvabilité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Lysander Funds Limited

Richard Usher-Jones

Président

Tél. : 416 640-4275

