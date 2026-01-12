HighCo : déclaration mensuelle des droits de vote

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

Déclaration au titre des articles L.233-8 II du Code de commerce

et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Date d’arrêté des informations Nombre d’actions composant le capital Nombre d’actions

privées de droits de vote (*) Nombre de droits de vote pour le calcul des seuils (**) Nombre de droits de vote exerçables 31 décembre 2025 20 455 403 1 061 579 22 227 905 21 166 326 30 novembre 2025 20 455 403 1 009 200 22 232 955 21 223 755 31 octobre 2025 20 455 403 952 940 22 232 955 21 280 015 30 septembre 2025 20 455 403 893 742 22 252 908 21 359 166 31 août 2025 20 455 403 790 822 22 280 915 21 490 093 31 juillet 2025 20 455 403 798 064 22 281 404 21 483 340 30 juin 2025 20 455 403 803 565 22 284 457 21 480 892 31 mai 2025 20 455 403 806 842 22 284 457 21 477 615 30 avril 2025 20 455 403 810 840 22 284 457 21 473 617 31 mars 2025 20 455 403 809 380 22 282 875 21 473 495 28 février 2025 20 455 403 812 886 22 282 791 21 469 905 31 janvier 2025 20 455 403 818 981 22 282 977 21 463 996 31 décembre 2024 20 455 403 817 845 22 282 774 21 464 929

(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues.

(**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l’AMF).

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Marge brute trimestrielle

Marge Brute T4 2025 et 12 mois 2025 : Mercredi 28 janvier 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

