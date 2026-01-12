Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2025

CR CA LOIRE HAUTE LOIRE

-
Siège social : 94 rue Bergson - BP 524 - 42007 Saint-Etienne Cedex 1 380 386 854 RCS Saint-Etienne

Saint-Etienne, 12 janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA LOIRE HAUTE LOIRE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA LOIRE HAUTE LOIRE à Kepler Cheuvreux,à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 3 455 titres
- 488 931.50 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 528

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 823

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 6 145 titres pour 560 207.45 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 9 439 titres pour 876 252.93 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 6 749 titres
- 171 042.26 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 226

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 268

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 287 titres pour 156 913.07 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 843 titres pour 198 125.73 €

------------------------------------------------------------

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 8 332 titres
- 76 111.38 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

  Achats

Ventes
 Nombre      NombreCapitaux enNombre       NombreCapitaux en
 de transactionsde titresEURde transactionsde titresEUR
Total2262 287156 913.072682 843198 125.73
02/01/20251161.941161.94
03/01/20251161.941161.94
06/01/20251161.501201 240.00
07/01/20251162.001162.00
08/01/20255804 860.001161.70
09/01/20254955 700.95---
10/01/20251160.031160.03
13/01/20251160.031160.03
15/01/20251159.861159.86
16/01/20251159.861159.86
17/01/20251160.002211 270.08
20/01/20251201 200.00---
21/01/20251160.962211 281.00
22/01/20251161.4935307.50
23/01/20251161.4922123.00
24/01/20251161.504221 353.88
28/01/202527430.572201 239.60
29/01/20251161.791161.79
30/01/20251161.703412 551.84
31/01/2025---5805 090.40
03/02/20253402 540.001201 280.00
04/02/20251163.991163.99
05/02/20253211 323.841163.79
06/02/20251163.49214889.00
07/02/20251163.505412 633.43
10/02/20251164.621164.62
11/02/2025---2402 610.00
12/02/20251165.513412 715.43
13/02/20251166.492211 396.92
14/02/202535331.503412 756.43
17/02/2025---4805 500.00
18/02/2025---2402 800.00
19/02/202541459 958.603604 164.00
20/02/2025---1201 390.00
21/02/20251169.891217312 302.03
24/02/20251172.491172.49
25/02/20251171.901171.90
26/02/20255533 783.67211791.56
27/02/20251171.013312 223.01
28/02/20254211 501.502211 511.58
03/03/20251171.504412 955.69
04/03/20252211 512.211172.19
05/03/20252201 440.005785 647.20
06/03/20251172.503211 524.60
10/03/20251201 450.00---
11/03/20254604 317.00---
12/03/20255443 113.882211 491.00
13/03/20251170.991170.99
14/03/20251170.591170.59
17/03/202516423.00---
18/03/20257755 227.50211779.46
19/03/20251169.011169.01
20/03/20251169.101169.10
21/03/2025---2201 390.00
24/03/20251169.501169.50
25/03/20251169.612211 469.58
26/03/20251170.492211 480.50
27/03/20251170.50---
28/03/20251170.511170.51
31/03/20255493 444.70---
01/04/20251169.511169.51
02/04/20252956 527.452291 995.20
03/04/202561016 894.261168.80
04/04/202581379 081.731168.00
07/04/20255805 090.40---
08/04/20251163.992211 344.00
09/04/20251164.701164.70
10/04/2025---3402 602.00
11/04/20251165.101165.10
14/04/202519585.00---
15/04/20251165.011165.01
16/04/20255332 134.111165.01
17/04/20251164.511164.51
23/04/20251164.511164.51
24/04/20251164.513412 656.39
25/04/20251164.801164.80
28/04/20255704 480.7023192.81
29/04/20251164.099996 437.97
30/04/20251166.474614 086.39
02/05/20251167.302211 427.37
05/05/2025---5604 140.00
06/05/20253201 390.002402 792.00
07/05/20252211 470.0029631.62
08/05/20251170.152231 614.60
09/05/20251170.263382 676.72
12/05/20251170.493412 896.65
13/05/20251170.753412 906.90
14/05/20251171.204412 931.09
15/05/20251171.505815 823.90
16/05/20251171 224.001201 446.00
19/05/20251172.301172.30
20/05/20253241 728.245453 265.20
21/05/20251172.019977 045.11
22/05/20252362 628.00---
23/05/20257805 781.601173.01
26/05/20251171.512211 521.45
27/05/20251172.335815 904.09
28/05/20252211 533.003211 537.20
29/05/20251172.613211 532.58
30/05/2025---4604 393.80
02/06/2025---1201 480.00
03/06/20251174.011174.01
04/06/20251122016 049.001020015 176.00
05/06/20251172.021172.02
06/06/202591419 971.523412 908.13
09/06/20251201 420.001201 422.00
10/06/20251201 420.003402 850.00
11/06/20251170.759624 421.22
12/06/20251172.001172.00
13/06/20251171.701171.70
16/06/20251171.702201 439.80
17/06/20251172.121172.12
18/06/20251016111 311.864412 901.98
19/06/20251170.991170.99
20/06/20251170.001170.00
23/06/20254634 328.734765 297.96
24/06/20253443 047.00---
25/06/20251169.0124277.52
26/06/20251169.503382 652.02
27/06/20251170.442251 762.50
30/06/20253211 470.423412 890.91


 

