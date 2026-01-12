Instar nomme un nouvel associé à Montréal pour mener son expansion au Québec

TORONTO, Ontario, 12 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instar Asset Management Inc. (« Instar » ou la « Société »), une société canadienne de capital-investissement établie à Toronto, est heureux d’annoncer la nomination de Mathieu Ouellet à titre d’associé. Dirigeant aguerri en investissement et en stratégie, M. Ouellet sera basé à Montréal et dirigera la stratégie d’Instar au Québec, soutenant les efforts de la Société pour étendre sa présence et renforcer son réseau dans toute la province. Il jouera un rôle clé, notamment en matière d’origination des investissements, d’exécution des transactions et de mise en œuvre d’initiatives de création de valeur à l’échelle du portefeuille.

« Je suis très heureux d’accueillir Mathieu au sein de l’équipe d’Instar », a déclaré Gregory Smith, président et chef de la direction. « Sa capacité à bâtir des relations solides avec les parties prenantes, combinée à une expérience reconnue de collaboration étroite avec les équipes de direction afin de générer une croissance durable et une valeur à long terme, reflète parfaitement notre approche : aider de grandes entreprises à devenir encore meilleures. Sa connaissance approfondie du marché québécois et la solidité de son réseau seront des atouts majeurs alors que nous poursuivons notre croissance et le déploiement de nos activités au Québec et le soutien aux entreprises essentielles dans toute la province. »

M. Ouellet compte plus de 25 années d’expérience en capital-investissement, en développement corporatif et en stratégie de croissance. Avant de se joindre à Instar, il était associé chez Novacap, une importante société de capital-investissement basée au Québec, où il siégeait au comité d’investissement des fonds Industries et occupait plusieurs postes d’administrateur au sein de sociétés en portefeuille. Il a également fondé un cabinet-conseil montréalais spécialisé dans l’élaboration et l’exécution de stratégies de croissance pour des fonds de capital-investissement, des entreprises en portefeuille et de grandes organisations, au Québec, au Canada et à l’international.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de me joindre à Instar à un moment clé de son implantation au Québec », a déclaré M. Ouellet. « Nous partageons une vision commune axée sur l’investissement dans des entreprises essentielles qui contribuent à la résilience économique à long terme, et je me réjouis de soutenir la croissance continue au Québec et d’identifier de nouvelles occasions dans les secteurs névralgiques de l’économie. »

L’arrivée de M. Ouellet survient à la suite de l’acquisition récente par Instar de Groupe Somavrac, un chef de file québécois du transport et de la logistique comptant plus de 60 ans d’histoire et desservant des industries essentielles au Québec et partout au Canada. Le renforcement de l’équipe de direction d’Instar au Québec témoigne de son engagement soutenu envers le développement d’entreprises canadiennes et d’infrastructures critiques favorisant la résilience économique et la croissance durable.

À propos d’Instar Asset Management inc.

Instar est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises en croissance offrant des produits et solutions essentiels aux communautés du marché intermédiaire nord-américain. Avec environ 3 milliards de dollars en capitaux propres sous gestion, le portefeuille diversifié et en expansion d’Instar comprend des chefs de file de marchés de niche partout au Canada et aux États-Unis, principalement dans les secteurs du transport et de la logistique, de la transition énergétique et de l’environnement. Visitez le site : www.instarinvest.com.

