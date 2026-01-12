Cheerios célèbre 28 ans de partenariat avec Équipe Canada : quand les rêves prennent forme

TORONTO, 12 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cheerios donne le coup d’envoi à sa campagne olympique en vue de Milano Cortina 2026. Cette initiative célèbre près de 30 ans de soutien indéfectible à Équipe Canada et met en lumière des athlètes canadien·ne·s sur ses emblématiques boîtes de céréales. Sous le thème de « Quand les rêves prennent forme », Cheerios invite cette année les gens d’ici à renouer avec les rêves et les souvenirs qui nous unissent sur la route des Jeux d’hiver, tout autour de la table, et ce, dès le déjeuner.

Au cœur de cette campagne nationale se trouve une nouvelle publicité vidéo qui raconte le parcours personnel de Marie-Philip Poulin, de la jeune fille qui regardait ses idoles du hockey remporter l’or jusqu’à l’icône qu’elle est elle-même devenue et qui inspire une nouvelle génération.

« Mon rêve de jouer pour Équipe Canada a commencé pendant les Jeux olympiques de 2002, la première fois que j’ai vu du hockey féminin à la télé », se remémore Marie-Philip Poulin, capitaine de l’équipe nationale féminine de hockey du Canada et triple médaillée d’or olympique. « Je me souviens d’avoir vu mes idoles sur les emballages de Cheerios, puis d’avoir regardé l’équipe féminine canadienne remporter l’or. À ce moment-là, j’ai compris que c’était possible. Près de 25 ans plus tard, je me rappelle encore la fierté que j’ai ressentie, et de me retrouver sur la boîte aujourd’hui est très significatif pour moi. »

« Depuis 28 ans, Cheerios et General Mills appuient fièrement Équipe Canada. Nous avons à cœur de transformer le déjeuner et nos emblématiques emballages de céréales en une source d’inspiration quotidienne », déclare Jenny Chiasson, directrice, Expérience de marque & OMNI chez General Mills Canada. « Cette campagne met en lumière un lien profondément ancré dans les familles d’ici – une histoire touchante que peu de marques peuvent véritablement raconter. Cette année, notre campagne "Quand les rêves prennent forme" revêt une signification toute particulière. Elle célèbre des athlètes comme Marie-Philip Poulin, qui ont été inspiré·e·s dès leur jeune âge par ces moments olympiques et qui, à leur tour, transmettent aujourd’hui cette étincelle à la nouvelle génération. Il s’agit de rendre hommage à l’ensemble du parcours, au-delà du podium, et de souligner le pouvoir de rêver et d’inspirer. »

La campagne met également en vedette trois autres athlètes olympiques et paralympiques d’exception : Mark Arendz (ski nordique paralympique), ainsi que Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps (patinage artistique). Ils figurent tous sur les emballages à collectionner de Cheerios, s’inscrivant ainsi dans la longue tradition des champion·ne·s canadien·ne·s qui ont orné nos boîtes.

« Faire partie de cette campagne représente plus qu’une réussite personnelle; c’est une façon d’élargir la définition de l’excellence sportive canadienne », estime Mark Arendz. « Le parcours paralympique est empreint de résilience et de détermination. Le voir reflété sur un emballage aussi emblématique que celui de Cheerios montre aux jeunes d’ici que le talent prend plusieurs formes et que leurs rêves ont, eux aussi, leur place. »

Alors que l’engouement pour Milan Cortina 2026 se fait de plus en plus fort, Cheerios rassemble tous les Canadiens avec une campagne nationale comprenant un partenariat exclusif avec Radio-Canada et CBC dans la catégorie des céréales, de l’affichage numérique extérieur, un message télévisé national et du contenu d’influence. La marque est également active sur TikTok et Instagram via @CheeriosCA. Les emballages commémoratifs mettant en vedette la sélection d’athlètes de cette année sont maintenant disponibles dans les épiceries à travers le pays, permettant à tous de ramener à la maison un symbole de notre fierté olympique et paralympique.

Le matériel de la campagne Quand les rêves prennent forme de Cheerios se trouve ici.

À propos de General Mills

General Mills crée des produits que le monde adore. Guidée par sa stratégie Accelerate, l’entreprise vise à développer ses marques de manière audacieuse, à innover sans relâche, à élargir sa portée et à agir pour le bien. Son portefeuille de marques appréciées comprend des noms familiers tels que Cheerios, Val Nature, Old El Paso, Pillsbury, Betty Crocker et Avoine Croquante. Fondée en 1954, General Mills Canada a son siège social à Mississauga, en Ontario, et elle est une fière partenaire de longue date de Centraide et des athlètes olympiques et paralympiques d’Équipe Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.generalmills.com.

Personne-ressource pour les médias :

Suneera Singh

Directrice de compte principale, Narrative XPR

suneera.singh@narrativexpr.com

Français

Manal Belcadi

Gestionnaire de compte, Narrative XPR

manal.belcadi@narrativexpr.com