Amber Grid 2026 m. investuotojų kalendorius

 | Source: AB "Amber Grid" AB "Amber Grid"

2026 m. sausio 12 d.
 
Amber Grid 2026 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti ir sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą tokia tvarka:

 

  • 2026-02-27 - 2025 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
  • 2026-03-25 - auditorių patikrinta 2025 m. Integruota metinė ataskaita, kurią sudaro Vadovybės ir Tvarumo ataskaitos bei audituotas finansinių ataskaitų rinkinys;
  • 2026-03-25 - pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
  • 2026-04-17 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
  • 2026-05-08 - 2026 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
  • 2026-08-07 – 2026 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
  • 2026-11-06 – 2026 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.
 
AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:


Eglė Krasauskienė
Komunikacijos vadovė
tel. +370 637 06011
el. paštas: E.Krasauskiene@ambergrid.lt



Recommended Reading