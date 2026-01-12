|2026 m. sausio 12 d.
|Amber Grid 2026 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti ir sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą tokia tvarka:
|AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:
Eglė Krasauskienė
Komunikacijos vadovė
tel. +370 637 06011
el. paštas: E.Krasauskiene@ambergrid.lt
Amber Grid 2026 m. investuotojų kalendorius
