Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 2

Fondsbørsmeddelelse 3/2026

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.
Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK)Transaktions-værdi (DKK)
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet20.731798,4716.553.039,39
5. januar 2025200953,42190.684,00
6. januar 2025150992,00148.800,00
7. januar 20251501.001,67150.251,00
8. januar 2025100999,0099.900,00
9. januar 20251001.015,00101.500,00
I alt uge 2700987,34691.135,00
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet21.431804,6417.244.174,39

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank
A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 53.839 egne aktier, svarende til 1,994 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen
Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard                             
Adm. direktør, CEO                         


