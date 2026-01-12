Le CN dépose une requête pour forcer la divulgation d’information dans le cadre de l’examen de la fusion UP-NS

HOMEWOOD, Illinois, 12 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui avoir déposé une requête auprès du Surface Transportation Board (STB) pour forcer la divulgation de renseignements supplémentaires concernant l’accord de fusion proposé entre Union Pacific (UP) et Norfolk Southern (NS). La requête du CN démontre que les demandeurs n’ont pas été transparents dans leur évaluation, omettant de décrire toute l’étendue des préjudices concurrentiels résultant de la fusion, un parmi plusieurs problèmes avec leur demande.

« Compte tenu de l’ampleur et des enjeux du regroupement proposé, les demandeurs doivent respecter les normes les plus élevées en matière de transparence et de conformité. Les renseignements que les demandeurs refusent de divulguer sont essentiels pour comprendre leur point de vue sur les préjudices concurrentiels anticipés et éclairer les analyses d’intérêt public et de concurrence du Board. Plutôt que de se retrancher derrière un argument juridique déficient, les demandeurs devraient saisir l’occasion pour une discussion transparente et approfondie sur l’incidence de la fusion sur la concurrence. Plutôt que d’essayer de convaincre tout le monde qu’il n’y a « rien à voir », les demandeurs devraient plutôt se concentrer sur le respect des normes rigoureuses et élevées exigées par les nouvelles règles de fusion. »

Olivier Chouc, premier vice-président et chef de la direction des Affaires juridiques, CN



Plusieurs lacunes relevées dans la demande initiale

La plus récente requête du CN repose sur ses commentaires récents sur le caractère incomplete de la demande, laquelle .présentait plusieurs autres lacunes, dont les suivantes :

Analyses de marché incomplètes : Les demandeurs n’ont ni divulgué la méthodologie et les données sous-jacentes à leur affirmation selon laquelle il n’existe que trois expéditeurs passant de 2 à 1 point de service, ni fourni les listes complètes des cas de passage de 2 à 1 et de 3 à 2 points de service comme indiqué dans les exigences du STB.

Les demandeurs n’ont ni divulgué la méthodologie et les données sous-jacentes à leur affirmation selon laquelle il n’existe que trois expéditeurs passant de 2 à 1 point de service, ni fourni les listes complètes des cas de passage de 2 à 1 et de 3 à 2 points de service comme indiqué dans les exigences du STB. Prévisions manquantes concernant les parts de marché quant aux revenus et aux volumes de trafic : Les demandeurs n’ont pas fourni les projections de parts de marché requises et ont omis des données de trafic essentielles dans leurs analyses, ce qui a compromis les données de trafic nécessaires à l’élaboration de leurs plans opérationnels.

Les demandeurs n’ont pas fourni les projections de parts de marché requises et ont omis des données de trafic essentielles dans leurs analyses, ce qui a compromis les données de trafic nécessaires à l’élaboration de leurs plans opérationnels. Carte du réseau incomplète : La carte des demandeurs ne représente pas certains droits de circulation et d’acheminement, notamment des segments montrant des lignes parallèles directes ou se chevauchant dans les États dits « watershed », ce qui semble être une tentative de présenter la transaction comme étant « de bout en bout » et de priver le Board et les parties d’un contexte concurrentiel essentiel. Les demandeurs ont depuis reconnu leur erreur et ont déposé une nouvelle carte.

La carte des demandeurs ne représente pas certains droits de circulation et d’acheminement, notamment des segments montrant des lignes parallèles directes ou se chevauchant dans les États dits « watershed », ce qui semble être une tentative de présenter la transaction comme étant « de bout en bout » et de priver le Board et les parties d’un contexte concurrentiel essentiel. Les demandeurs ont depuis reconnu leur erreur et ont déposé une nouvelle carte. Absence de proposition d’améliorations concurrentielles : Les demandeurs affirment que cette question devrait être traitée au stade de l’examen sur le fond. Si le caractère adéquat desdes remèdes proposés peut être une question de fond, le non-respect d’une exigence réglementaire de base constitue une question d’exhaustivité. Les demandeurs n’offrent rien qui puisse renforcer la concurrence et leur demande doit être considérée comme incomplète.

