VILVI Group konsoliduoti pardavimai 2025 m. gruodžio mėnesį

VILVI Group, kurią sudaro AB „Vilkyškių pieninė“, AB „Modest“, AB „Kelmės pieninė“, UAB „Kelmės pienas“, AB „Pieno logistika“ ir SIA „Baltic Dairy Board“, 2025 m. gruodžio mėnesį konsoliduotos pardavimų pajamos buvo 22.72 mln. Eur arba 16.6% didesnės negu 2024 m. gruodžio mėnesį. Konsoliduoti Grupės pardavimai 2025 m. sausio - gruodžio mėn. buvo 287.39 mln. EUR arba 17.1% didesni negu per tą patį laikotarpį 2024 m.
Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102
El. paštas: vilija.milaseviciute@vilvi.eu