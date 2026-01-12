C2R2 et Wawanesa Insurance lancent la troisième édition des Bourses à l'innovation jeunesse afin de renforcer la résilience climatique du Canada

Un investissement de 150 000 $ pour inspirer des solutions climatiques menées par des jeunes à travers le Canada.

HAMILTON, Ontario, 12 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2), en partenariat avec Wawanesa Insurance, sont heureux d'ouvrir les candidatures pour une nouvelle année du programme Les Champions du climat Wawanesa Insurance : Bourses à l'innovation jeunesse, qui offre un financement de 150 000 $ pour soutenir les solutions climatiques menées par des jeunes à travers le Canada.

Cette initiative, qui en est maintenant à sa troisième année, continue de donner aux jeunes innovateurs âgés de 18 à 30 ans les moyens à développer des réponses pratiques et axées sur la communauté au changement climatique. L'appel à candidatures de cette année encourage les projets axés sur l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, avec un accent particulier sur l'adaptation, c'est-à-dire les solutions qui aident les communautés à se préparer et à réagir aux risques liés au climat, tels que les inondations, les incendies de forêt, la grêle et d'autres stress environnementaux.



« Avec dix projets exceptionnels issus à ce jour du programme des Champions du climat Wawanesa Insurance : Bourses à l'innovation jeunesse, nous avons pu constater à quel point ce financement peut aider les étudiants à transformer leurs idées en solutions concrètes, a déclaré le Dr Cebert Adamson, vice-président académique du Mohawk College et coprésident du C2R2. Cette année, nous sommes impatients de voir comment les jeunes vont s'attaquer au besoin croissant de s'adapter à notre environnement en mutation. »

Ces subventions font partie du programme des Champions du climat Wawanesa Insurance, qui investit 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes et les organisations en première ligne dans la lutte contre le changement climatique.



« Wawanesa Insurance constate de première main comment l'évolution du climat affecte la vie de nos membres et de nos communautés », a déclaré Mitchell McEwen, directeur du développement durable, de la résilience climatique et de l'impact communautaire chez Wawanesa Insurance. « Les jeunes leaders et innovateurs apportent des idées nouvelles et des solutions pratiques qui peuvent faire une réelle différence sur le terrain. En soutenant leur travail, nous contribuons à renforcer la résilience climatique locale et à donner les moyens d'agir à la prochaine génération de leaders climatiques à travers le Canada. »

Depuis 2024, les subventions des Champions du climat Wawanesa Insurance : Bourses à l'innovation jeunesse, soutiennent des projets innovants à travers le Canada, allant du développement d'enzymes biodégradables à l'intégration de la résilience climatique dans les programmes d'études en soins infirmiers, en passant par l'amélioration du béton à faible teneur en carbone et l'exploration de méthodes durables de récupération des métaux des batteries. Chaque projet démontre le pouvoir de la recherche menée par les jeunes et de l'innovation appliquée pour créer un impact significatif à l'échelle locale et nationale.

« Je crois que chacun d'entre nous a un rôle essentiel à jouer dans la protection de notre climat », a déclaré Jeshuah Gilroy, un étudiant du Holland College qui a reçu l'une des bourses Les champions du climat de Wawanesa : Bourse à l'innovation jeunesse en 2025/2026 pour soutenir son projet visant à neutraliser les précurseurs de l'oxyde nitreux présents dans l'eau. « Ce financement est une étape clé pour concrétiser vos idées, inspirer les autres et apporter des changements. La réalisation de cette recherche m'a incité à poursuivre mes efforts dans le domaine du renforcement de la résilience climatique. »



L'initiative offrira une nouvelle fois aux jeunes innovateurs une bourse de 30 000 dollars chacun pour développer, déployer et faire progresser leurs idées de projets uniques.

Les jeunes actuellement inscrits ou récemment diplômés d'un établissement partenaire du C2R2 auront la possibilité de remplir une demande en partenariat avec leur établissement entre le 12 janvier et le 27 février 2026. Les projets sélectionnés seront annoncés le 22 avril 2026, à l'occasion de la Journée de la Terre.

Afin d'aider les jeunes candidats, C2R2 organisera une séance virtuelle de questions-réponses le 27 janvier à 14 h (heure de l'Est), au cours de laquelle les candidats potentiels pourront poser des questions et en savoir plus sur les attentes du projet. De plus, les cinq premières candidatures complètes soumises recevront des commentaires personnalisés, ce qui permettra aux candidats d'affiner et de renforcer leurs propositions avant la date limite finale. Ces ajouts reflètent l'engagement commun de C2R2 et de Wawanesa Insurance à aider les Canadiens à renforcer leur résilience face aux effets croissants du changement climatique.

À propos des Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2)

Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) sont une coalition de 15 collèges, cégeps, instituts et écoles polytechniques hautement alignés à travers le Canada, qui ont pris un engagement ferme en faveur du développement durable. Les membres de la coalition se sont réunis pour former une force motrice, fournissant les compétences nécessaires à la transition vers une économie propre au Canada. L'administration et le secrétariat de C2R2 sont situés au Mohawk College à Hamilton.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.resilientcolleges.ca.

À propos de la Wawanesa Mutual Insurance Company



Fondée en 1896, la Wawanesa Mutual Insurance Company est l'un des plus grands assureurs mutuels du Canada, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 4 milliards de dollars et des actifs de 11,5 milliards de dollars. Wawanesa Mutual, dont le siège social national est situé à Winnipeg, est la société mère de Wawanesa Life, qui fournit des produits et des services d'assurance-vie dans tout le Canada, et de Western Financial Group, qui distribue des assurances personnelles et commerciales dans tout le Canada. Wawanesa Insurance est fière de servir plus de 1,87 million de membres au Canada. La société soutient activement les organisations qui renforcent les communautés, en versant chaque année plus de 3,5 millions de dollars à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars pour aider les personnes en première ligne face au changement climatique. Pour en savoir plus, consultez le site wawanesa.com.

