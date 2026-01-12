Aconto-udlodninger i Investeringsforeningen PortfolioManager

Bestyrelsen i Investeringsforeningen PortfolioManager har vedtaget aconto-udlodninger i følgende afdelinger/andelsklasser:

Afdeling/andelsklasse ISIN Forventet udbytte i DKK pr. andel NewDeal Invest, kl n DK0062499810 38,00 AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n DK0062612644 10,60 Fairrente kl n DK0062840195 2,20

Tidsplan for aconto-udlodningerne:

19. januar 2026 – Sidste dag for handel med de nævnte afdelinger/andelsklasser inkl. ret til aconto-udbytte.

20. januar 2026 – Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte.

22. januar 2026 – Valørdag/udbyttet er til disposition på investors konto.

Udbyttesatserne er først endelige, når de er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Jan Steen Ahlberg, adm. direktør

Fundmarket A/S