CREDIT AGRICOLE SA : BILAN DU SECOND SEMESTRE 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE CREDIT AGRICOLE S.A.
Au titre du contrat confié par la société Crédit Agricole S.A. à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Titres : 394 529
- Espèces (€) : 42 442 566.78
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 174
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 081
- Volume échangé sur le semestre à l'achat en titres : 9 511 579
- Volume échangé sur le semestre à l'achat en capitaux (€) : 155 249 645.04
- Volume échangé sur le semestre à la vente en titres : 10 245 338
- Volume échangé sur le semestre à la vente en capitaux (€) : 168 312 256.74
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Titres : 0
- Espèces (€) : 50.000.000,00
Pièce jointe