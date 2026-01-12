CREDIT AGRICOLE SA : BILAN DU SECOND SEMESTRE 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE CREDIT AGRICOLE S.A.

Au titre du contrat confié par la société Crédit Agricole S.A. à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Titres : 394 529

- Espèces (€) : 42 442 566.78

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 174

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 081

- Volume échangé sur le semestre à l'achat en titres : 9 511 579

- Volume échangé sur le semestre à l'achat en capitaux (€) : 155 249 645.04

- Volume échangé sur le semestre à la vente en titres : 10 245 338

- Volume échangé sur le semestre à la vente en capitaux (€) : 168 312 256.74

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Titres : 0

- Espèces (€) : 50.000.000,00

