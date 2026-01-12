CREDIT AGRICOLE SA : BILAN DU SECOND SEMESTRE 2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE CREDIT AGRICOLE S.A.

Au titre du contrat confié par la société Crédit Agricole S.A. à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Titres :         394 529
- Espèces (€) :         42 442 566.78

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat :         4 174
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 081

- Volume échangé sur le semestre à l'achat en titres :                 9 511 579
- Volume échangé sur le semestre à l'achat en capitaux (€) :         155 249 645.04

- Volume échangé sur le semestre à la vente en titres :                 10 245 338
- Volume échangé sur le semestre à la vente en capitaux (€) :         168 312 256.74

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Titres :         0
- Espèces (€) :         50.000.000,00

