Capgemini SE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 12 janvier 2026.

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CAPGEMINI

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CAPGEMINI à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 119 404 titres

- 15 167 502,01 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 769

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 643

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 203 913 titres pour 158 644 187,85 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 199 824 titres pour 158 610 958,92 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 115 315 titres

- 15 069 450,36 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 6 149

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 359

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 462 235 titres pour 217 210 883,33 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 466 106 titres pour 218 558 340,32 €

------------------------------------------------------------

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 112 715 titres

- 11 947 882,34 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o

Pièce jointe